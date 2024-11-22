«Может вести к избыточной тонизации сосудов»: врач оценила влияние кофе с молоком и без
При очевидной пользе кофе существует и его вредное влияние на организм, заявила врач Зухра Павлова.
Как лучше пить кофе – с молоком или без? Врач Павлова оценила влияние напитка на организм в интервью радио Sputnik. Медик констатировала, что предпочтение кофе с молоком – это лишь вопрос личных вкусовых пристрастий. Эксперт подчеркнула, что в таком варианте напиток становится калорийнее, и это необходимо учитывать.
В любом случае, подчеркнула Павлова, не следует выпивать за день больше двух чашек.
«Рекомендованная суточная норма кофе – это не больше двух чашек в день, хоть с молоком, хоть без него. Если пить напиток с большим количество молока, тогда мы получаем больше калорий, так как молоко калорийное. При непереносимости коровьего молока его можно заменить на растительное, но тогда мы получаем еще больше калорий», - объяснила врач-эндокринолог.
Павлова добавила, что кофе, употребляемый в умеренном количестве, приносит организму только пользу. В частности, он содержит вещества, которые позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему и на мозговую, интеллектуальную деятельность.
Кофе оказывает вредное влияние на организм, когда им злоупотребляют, подчеркнула эксперт.
«Кофе может привести к избыточной тонизации сосудов и риску развития, в том числе, гипертонической болезни. Еще одна опасность – риск возникновения зависимости», - констатировала медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, которые отказываются от хлеба, могут неожиданно для себя набрать лишние килограммы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий