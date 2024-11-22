«Может вести к избыточной тонизации сосудов»: врач оценила влияние кофе с молоком и без

«Рекомендованная суточная норма кофе – это не больше двух чашек в день, хоть с молоком, хоть без него. Если пить напиток с большим количество молока, тогда мы получаем больше калорий, так как молоко калорийное. При непереносимости коровьего молока его можно заменить на растительное, но тогда мы получаем еще больше калорий», - объяснила врач-эндокринолог.

«Кофе может привести к избыточной тонизации сосудов и риску развития, в том числе, гипертонической болезни. Еще одна опасность – риск возникновения зависимости», - констатировала медик.

Как лучше пить кофе – с молоком или без? Врач Павлова оценила влияние напитка на организм в интервью радио Sputnik. Медик констатировала, что предпочтение кофе с молоком – это лишь вопрос личных вкусовых пристрастий. Эксперт подчеркнула, что в таком варианте напиток становится калорийнее, и это необходимо учитывать.В любом случае, подчеркнула Павлова, не следует выпивать за день больше двух чашек.Павлова добавила, что кофе, употребляемый в умеренном количестве, приносит организму только пользу. В частности, он содержит вещества, которые позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему и на мозговую, интеллектуальную деятельность.Кофе оказывает вредное влияние на организм, когда им злоупотребляют, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, которые отказываются от хлеба, могут неожиданно для себя набрать лишние килограммы

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