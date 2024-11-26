«Если вы не испытываете голод по утрам, придерживаетесь сбалансированного рациона и рационально питаетесь в течение дня, то пропуск завтрака никак не повлияет на ваше самочувствие и обменные процессы в организме», - сказала врач порталу «Доктор Питер».

Врач Летягина рассказала, когда можно и нельзя пропускать завтрак. Медик отметила, что завтрак часто называют самым важным приемом пищи, но в реальности нет никаких научных данных, которые бы подтверждали это. Летягина заявила, что если есть не хочется, завтракать через силу совсем не нужно.Пропуск завтрака, как считается, ведет к появлению лишнего веса. Эндокринолог констатировала, что лишние килограммы образуются не в связи с самим завтраком, а вследствие нарушенного пищевого поведения. Многие люди, пропуская утренний прием пищи, ощущают к обеду или вечер усиление аппетита и съедают гораздо больше чем обычно. Именно переедание и лишние калории являются ключевым фактором набора веса.Летягина подчеркнула, что если здоровый человек умеет контролировать калорийность рациона и не переедает в течение дня, пропуск завтрака ему не навредит.Что касается необходимости завтракать, Летягина уточнила: некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта требуют питаться дробно несколько раз за день. В этом случае пропуск завтрака недопустим. Но пациентам с такими болезнями рацион составляется индивидуально врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой метаболически здоровое ожирение

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