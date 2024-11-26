Эндокринолог Аметов рассказал об особенностях метаболически здорового ожирения

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ожирение

Иногда у полных людей наблюдается метаболически здоровое ожирение, сообщил профессор Александр Аметов.

Эндокринолог Аметов рассказал, что у людей с метаболически здоровым ожирением индекс массы тела (ИМТ) может быть вдвое выше нормы – это очень много. Тем не менее, никаких существенных отклонений в их состоянии здоровья не обнаруживается, что показало не одно исследование. Более того, учеными было обнаружено, что данный тип ожирения коррелирует с улучшенной защитой от сердечно-сосудистых проблем.

Александр Аметов отметил, что воздействие ожирения на организма тесно связано с тем, как распределяется жир по телу, в каких органа концентрируется и как соотносится с мышечной массой. Также свое влияние оказывает адипонектин, гормон, регулирующий процесс накопления жира. Его высокий уровень в крови будет говорить о метаболическом здоровье даже при наличии избыточной массы, а низкий – о склонности к хроническому воспалению.

Профессор Аметов сообщил об особенностях метаболически здорового ожирения.

«У людей с метаболически здоровым ожирением больше подкожного жира, меньше масса висцерального жира и более низкие эктопические отложения жира в печени и в скелетных мышцах», - поделился он с Aif.ru.

Эндокринолог добавил, что состояние здорового ожирения вряд ли может быть постоянным. Наблюдения за пациентами показывают, что со временем избыток жировой ткани так или иначе вызывает метаболическое нездоровье и способствует развитию серьезных патологий.

До этого эндокринолог профессор Маттиас Блюхер из  Лейпцигского университета говорил о феномене ожирения, который состоит в том, что некоторые излишки жира не мешают людям оставаться фактически здоровыми – у них нет диабета 2 типа или повышенного уровня сахара в крови, гипертонии, высокого холестерина. По мнению ученого, так парадокс обуславливается тем, что у каждого человека есть индивидуальный показатель ИМТ, превышение которого разрушительно сказывается на здоровье. Пока такой показатель не превышается, человек остается относительно здоровым.

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Александр Аметов
Александр Аметов
Здоровье
заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного образования Минздрава России, профессор
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Теги : ожирение, лишний вес, Александр Аметов
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