Эндокринолог Аметов рассказал об особенностях метаболически здорового ожирения

«У людей с метаболически здоровым ожирением больше подкожного жира, меньше масса висцерального жира и более низкие эктопические отложения жира в печени и в скелетных мышцах», - поделился он с Aif.ru

Эндокринолог Аметов рассказал, что у людей с метаболически здоровым ожирением индекс массы тела (ИМТ) может быть вдвое выше нормы – это очень много. Тем не менее, никаких существенных отклонений в их состоянии здоровья не обнаруживается, что показало не одно исследование. Более того, учеными было обнаружено, что данный тип ожирения коррелирует с улучшенной защитой от сердечно-сосудистых проблем.Александр Аметов отметил, что воздействие ожирения на организма тесно связано с тем, как распределяется жир по телу, в каких органа концентрируется и как соотносится с мышечной массой. Также свое влияние оказывает адипонектин, гормон, регулирующий процесс накопления жира. Его высокий уровень в крови будет говорить о метаболическом здоровье даже при наличии избыточной массы, а низкий – о склонности к хроническому воспалению.Профессор Аметов сообщил об особенностях метаболически здорового ожирения.Эндокринолог добавил, что состояние здорового ожирения вряд ли может быть постоянным. Наблюдения за пациентами показывают, что со временем избыток жировой ткани так или иначе вызывает метаболическое нездоровье и способствует развитию серьезных патологий.До этого эндокринолог профессор Маттиас Блюхер из Лейпцигского университета говорил о феномене ожирения, который состоит в том, что некоторые излишки жира не мешают людям оставаться фактически здоровыми – у них нет диабета 2 типа или повышенного уровня сахара в крови, гипертонии, высокого холестерина. По мнению ученого, так парадокс обуславливается тем, что у каждого человека есть индивидуальный показатель ИМТ, превышение которого разрушительно сказывается на здоровье. Пока такой показатель не превышается, человек остается относительно здоровым.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в каждом четвертом случае рака фактором появления опухолей становится неправильное питание, об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов

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