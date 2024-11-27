Врач Белоусов: смертельная опасность чая определяется содержанием кофеина

«Смертельная доза чая зависит от содержания кофеина в конкретном виде чая», - констатировал медик в комментарии для РИАМО.

«Хотя случаи смерти от потребления чая крайне редки, они все же возможны при чрезмерном употреблении и наличии других факторов, например, предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям», - отметил гастроэнтеролог.

Врач-гастроэнтеролог Белоусов сообщил, что смертельная опасность такого напитка как чай определяется содержанием кофеина.Белоусов уточнил, что одна чашка черного чая содержит кофеин в объеме порядка 40–70 мг, чашка зеленого чая – около 20–45 мг. Смертельно опасная для человеческого организма доза кофеина – это примерно 10 граммов, 100 чашек кофе.Врач подчеркнул, что употребление чая должно быть умеренным и разумным. Хотя вероятность опасной интоксикации у любителей данного напитка крайне мала, она существует и более того – увеличивается, когда чай пьют люди с хроническими проблемами сердца и сосудов.Белоусов добавил, что наиболее частыми последствиями питья большого количества черного чая становятся повышенная тревожность и бессонница. Зеленый чай содержит меньше кофеина, но при избыточном употреблении может вызывать проблемы с желудком.Людям с обостренной чувствительностью к кофеину врач посоветовал пить улун и белый чай – в них концентрация этого природного стимулятора гораздо ниже, чем в черном и зеленом чаях.Что касается травяных чаев, эксперт пояснил: они обычно не содержат кофеина, и их прием может давать успокаивающий эффект. В то же время приобретать и пить травяные чаи нужно с осторожностью. Белоусов обратил внимание, что некоторые травы вызывают аллергические реакции или имеют другие побочные эффекты, к тому же могут быть небезопасными в тех случаях, когда людьми принимаются лекарства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким может быть влияние кофеина на организм , об этом подробнее рассказала врач Екатерина Кашух.

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