Диетолог Кораблева: здоровый человек может без последствий съесть за день до трех яиц
В каком количестве можно каждый день есть яйца, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.
Диетолог Кораблева напомнила, что некоторым людям нужно минимизировать количеств употребляемых в пищу яиц или даже отказываться от них. Они рекомендовала людям с повышенным холестерином, панкреатитом, проблемами с печенью и желчным пузырем или гастритом консультироваться с лечащим специалистом о том, могут ли яйца присутствовать в их рационе.
Кроме того, добавила диетолог яйцо может быть аллергеном, и людям с аллергией на этот продукт, конечно, есть их не нужно.
Но при отсутствии противопоказаний яйца при желании можно употреблять ежедневно, сообщила Ольга Кораблева.
«Одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес. В яйцах содержатся жиры и белки, а также кальций, фосфор и питающий мозг лецитин, а также каротиноиды, которые превращаются в организме в витамин А», - поделилась диетолог с РИА Новости.
Врач отметила позитивное влияние яиц на психоэмоциональное состояние. Кораблева пояснила, что они богаты холином, укрепляющим нервную систему, и триптофаном, который участвует в выработке «гормона радости» серотонина.
Медик констатировала, что здоровый человек может без последствий съедать до трех яиц в день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильно выбранные жирные продукты эффективно очищают сосуды от излишков холестерина.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий