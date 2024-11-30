Диетолог Кораблева: здоровый человек может без последствий съесть за день до трех яиц

«Одно-два яйца на завтрак позволят нарастить мышечную массу, укрепить нервную систему и сбросить вес. В яйцах содержатся жиры и белки, а также кальций, фосфор и питающий мозг лецитин, а также каротиноиды, которые превращаются в организме в витамин А», - поделилась диетолог с РИА Новости

Диетолог Кораблева напомнила, что некоторым людям нужно минимизировать количеств употребляемых в пищу яиц или даже отказываться от них. Они рекомендовала людям с повышенным холестерином, панкреатитом, проблемами с печенью и желчным пузырем или гастритом консультироваться с лечащим специалистом о том, могут ли яйца присутствовать в их рационе.Кроме того, добавила диетолог яйцо может быть аллергеном, и людям с аллергией на этот продукт, конечно, есть их не нужно.Но при отсутствии противопоказаний яйца при желании можно употреблять ежедневно, сообщила Ольга Кораблева.Врач отметила позитивное влияние яиц на психоэмоциональное состояние. Кораблева пояснила, что они богаты холином, укрепляющим нервную систему, и триптофаном, который участвует в выработке «гормона радости» серотонина.Медик констатировала, что здоровый человек может без последствий съедать до трех яиц в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильно выбранные жирные продукты эффективно очищают сосуды от излишков холестерина

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