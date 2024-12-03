Врач Соломатина рассказала, какие риски несет употребление плавленого сыра

«Многие диетологи не считают такой сыр полезным продуктом, но в небольшом количестве вреда он не принесет», - сказала Соломатина в комментарии радио Sputnik

Часто используется сырье невысокого качества;

Присутствуют разные вкусовые добавки химического происхождения.

Содержит много соли.

Врач Соломатина поделилась мнением о том, насколько полезным или вредным является плавленый сыр. Медик отметила, что здоровым людям бояться этого продукта не нужно, но и есть его каждый день не следует.Медик указала на минусы плавленого сыра:Эксперт посоветовала при выборе плавленого сыра обращать внимание на его состав и предпочитать продукт с минимальным содержанием соли и добавок. При приготовлении бутерброда с таким сыром лучше использовать цельнозерновой или ржаной хлеб, дополнять какими-то овощами, салатными листьями, зеленью.Диетолог Соломатина полагает, что три раза в неделю вполне можно позволить себе съесть такой бутерброд.Он может дать организму много белка и такие микроэлементы как натрий, фосфор, кальций, магний. Из других микроэлементов в меньшем количестве плавленые сыры содержат железо, медь, цинк. Также является источником витаминов группы В, витаминов А и D.Из-за высокого содержания соли и посторонних добавок употребление плавленого сыра может нети определенные риски для здоровья. По словам Соломатиной, люди с гипертонией должны ограничить употребление соленых сыров. Также следует помнить, что такие сыры часто бывают еще и острыми, и могут быть противопоказаны при заболеваниях ЖКТ.Кроме того, употребление плавленого сыра ограничивается при высоком холестерине, так как в нем содержится много жира.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильно приготовленный холодец богат коллагеном и может быть полезным, об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков

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