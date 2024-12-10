Врач Ермакова: нужно грамотно сочетать еду, некоторые продукты не сочетаются

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продукты нарезаются для готовки

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ермакова подчеркнула, что в период праздничных застолий нужно грамотно сочетать продукты.

Чтобы в праздники не пострадать из-за проблем с пищеварением, нужно грамотно сочетать еду. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ермакова, которая посоветовала запомнить, что некоторые продукты не сочетаются друг с другом.

Если знать о несочетаемости продуктов, можно предотвратить многие проблемы с организмом, констатировала медик в разговоре с «КП».

В частности, Ермакова призвала не допускать на своем столе сочетаний из мяса и сыра – такой продуктов дуэт содержит очень много жира и других компонентов, требующих от пищеварительного тракта больших усилий для их расщепления. Для поджелудочной железы, вырабатывающей пищеварительные ферменты, совмещение этих продуктов является сверхнагрузкой.

Также гастроэнтеролог посоветовала не сочетать в одном салате огурцы и помидоры. По словам Ермаковой, овощи
перевариваются по-разному: пока в организме будут расщепляться огурцы, помидоры начнут бродить. Кроме того, в огурцах присутствует фермент, который мешает усвоению полезного витамина C из помидоров.

Нежелательным врач назвала и сочетание мяса с картошкой. Она объяснила, что картофель богат крахмалом, снижающим выработку желудочного сока, который необходим для усвоения белка из мяса.

Кроме того, не «дружат» картофель и помидоры. Вместе с томатами вообще не следует употреблять содержащие крахмал продукты, постулировала Ермакова.

Неправильным гастроэнтеролог считает и сочетание рыбы с рисом. Если берется белый шлифованный рис, насыщенный крахмалом и простыми сахарами, он будет препятствовать нормальному усвоению витамина D и жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбе.

Ермакова добавила, что вследствие ошибочного сочетания продуктов не только плохо усваиваются важные для здоровья вещества, но и повышается риск пищеварительных нарушений с симптомами в виде вздутия, метеоризма, болей в животе, проблем со стулом.

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Светлана Ермакова
Светлана Ермакова
ЗОЖ
гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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