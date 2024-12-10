Врач Ермакова: нужно грамотно сочетать еду, некоторые продукты не сочетаются

Чтобы в праздники не пострадать из-за проблем с пищеварением, нужно грамотно сочетать еду. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ермакова, которая посоветовала запомнить, что некоторые продукты не сочетаются друг с другом.Если знать о несочетаемости продуктов, можно предотвратить многие проблемы с организмом, констатировала медик в разговоре с « КП ».В частности, Ермакова призвала не допускать на своем столе сочетаний из мяса и сыра – такой продуктов дуэт содержит очень много жира и других компонентов, требующих от пищеварительного тракта больших усилий для их расщепления. Для поджелудочной железы, вырабатывающей пищеварительные ферменты, совмещение этих продуктов является сверхнагрузкой.Также гастроэнтеролог посоветовала не сочетать в одном салате огурцы и помидоры. По словам Ермаковой, овощиперевариваются по-разному: пока в организме будут расщепляться огурцы, помидоры начнут бродить. Кроме того, в огурцах присутствует фермент, который мешает усвоению полезного витамина C из помидоров.Нежелательным врач назвала и сочетание мяса с картошкой. Она объяснила, что картофель богат крахмалом, снижающим выработку желудочного сока, который необходим для усвоения белка из мяса.Кроме того, не «дружат» картофель и помидоры. Вместе с томатами вообще не следует употреблять содержащие крахмал продукты, постулировала Ермакова.Неправильным гастроэнтеролог считает и сочетание рыбы с рисом. Если берется белый шлифованный рис, насыщенный крахмалом и простыми сахарами, он будет препятствовать нормальному усвоению витамина D и жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбе.Ермакова добавила, что вследствие ошибочного сочетания продуктов не только плохо усваиваются важные для здоровья вещества, но и повышается риск пищеварительных нарушений с симптомами в виде вздутия, метеоризма, болей в животе, проблем со стулом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие супы могут негативно повлиять на состояние сердца и почек

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