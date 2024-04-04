«400 граммов овощей и фруктов в день помогут замедлить старение и снизят риск развития рака. Также они помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет II типа, инфекции, воспаление», - поделилась Светлана Ермакова с « Газетой.Ru ».

«Лучше покупать сезонные овощи и фрукты: они реже подвергаются химической обработке, необходимой для длительной транспортировки», - посоветовала эксперт.

Врач Ермакова назвала нужное для поддержания здоровья количество овощей и фруктов – 400 граммов ежедневно. В этом случае, отметила она, человеческий организм становится гораздо лучше защищен от возникновения тяжелых и опасных заболеваний.Специалист отметила, что подобная помощь растительных продуктов тесно связана с наличием большого количества пищевых волокон или клетчатки, стимулирующих развитие полезной кишечной микрофлоры и улучшающих функционирование пищеварительного тракта. Активность хороших бактерий кишечника положительным образом сказывается на работе иммунной системы, обеспечивает эффект профилактики заболеваний.Ермакова добавила, что привычка регулярно есть овощи и фрукты продлевает молодость организма, препятствует преждевременному развитию процессов старения – этот эффект растительной пищи объясняется наличием антиоксидантов. Кроме того, она является богатым источником микроэлементов, таких как железо, медь, кобальт, марганец, калий. Их получение укрепляет сосудистую систему, нормализует кровяное давление, улучшает кроветворение – все это защищает от возрастных заболеваний, поражающих сердце и мозг.Медик констатировала, что растительная пища в рационе должна быть как можно более разнообразной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что молочный улун является напитком, способным продлить жизнь на пять лет

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