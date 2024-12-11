Врач Агапкин: творог полезен для избавления от «плохого» холестерина
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал творог натуральным средством для борьбы с высоким холестерином.
Врач Агапкин констатировал, что употребление творога снижает уровень «плохого» холестерина. Медик пояснил, что данный эффект кисломолочного продукта обуславливается содержанием метионина.
«Метионин — аминокислота, которая содержится в твороге — обладает липотропным действием и положительно влияет на функцию печени, в том числе приводит к снижению уровня холестерина», - объяснил Агапкин на съемках программы «О самом главном».
Чем опасен «плохой» холестерин. Он связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) – нерастворимыми жировыми компонентами, которые «цепляются» за микроповреждения внутри кровеносных сосудов, прилипают к их стенкам и образуют атеросклеротические бляшки. Со временем такие бляшки, разрастаясь, способствуют закупорке сосудов и ухудшают состояние сосудистых стенок, что серьезно повышает риски таких патологий как гипертония, ИБС (ишемическая болезнь сердца), инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, тромбозы.
Метионин, который содержится в твороге, способствует выделению из организма «хорошего» холестерина, который препятствует развитию атеросклероза и вышеназванных проблем. «Хороший» холестерин соединяется с «плохим» и способствует его выводу из организма.
Чем еще полезен творог. Помимо метионина, он содержит аминокислоты лизин и холин. Лизин необходим для нормальной работы печени. Холин участвует в обмене жиров и белков, обеспечивает рост молодого организма, важен для функционироания нервной системы.
Благодаря большому количеству кальция творог является одним из лучших продуктов при рахите, туберкулезе, малокровии. Также способствует выводу из организма лишней воды, из-за чего его рекомендуют при отеках, мокнущих экземах, гипертонии.
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Сергей Агапкин
ЗОЖ
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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