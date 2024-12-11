Врач Агапкин: творог полезен для избавления от «плохого» холестерина

«Метионин — аминокислота, которая содержится в твороге — обладает липотропным действием и положительно влияет на функцию печени, в том числе приводит к снижению уровня холестерина», - объяснил Агапкин на съемках программы «О самом главном».

Врач Агапкин констатировал, что употребление творога снижает уровень «плохого» холестерина. Медик пояснил, что данный эффект кисломолочного продукта обуславливается содержанием метионина.Он связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) – нерастворимыми жировыми компонентами, которые «цепляются» за микроповреждения внутри кровеносных сосудов, прилипают к их стенкам и образуют атеросклеротические бляшки. Со временем такие бляшки, разрастаясь, способствуют закупорке сосудов и ухудшают состояние сосудистых стенок, что серьезно повышает риски таких патологий как гипертония, ИБС (ишемическая болезнь сердца), инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, тромбозы.Метионин, который содержится в твороге, способствует выделению из организма «хорошего» холестерина, который препятствует развитию атеросклероза и вышеназванных проблем. «Хороший» холестерин соединяется с «плохим» и способствует его выводу из организма.Помимо метионина, он содержит аминокислоты лизин и холин. Лизин необходим для нормальной работы печени. Холин участвует в обмене жиров и белков, обеспечивает рост молодого организма, важен для функционироания нервной системы.Благодаря большому количеству кальция творог является одним из лучших продуктов при рахите, туберкулезе, малокровии. Также способствует выводу из организма лишней воды, из-за чего его рекомендуют при отеках, мокнущих экземах, гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не нужно бояться пальмового масла в конфетах , об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов.

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