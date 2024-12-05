Врач Агапкин: польза лечения банками доказана научными исследованиями

«Раньше многие смеялись над теми, кто ставил себе банки, воспринимая их исключительно как атрибут советского времени. Однако на недавних спортивных соревнованиях были замечены спортсмены с характерными следами от банок», - поделился Агапкин.

Противостоит застою крови;

Ускоряет обмен веществ;

Улучшает состояние кожи, ее очищение от токсинов;

Улучшает тонус мышц, устраняет их спазмы;

Стимулирует защитные ресурсы организма;

Снимает напряжение и стресс.

Положительно сказывается на работе внутренних органов.

Врач-реабилитолог Агапкин сообщил: лечение банками, вопреки насмешкам и скепсису, имеет право на существование. О полезности данной процедуры медик рассказал на съемках программы «О самом главном».Врач констатировал, что микрогематомы на коже, возникающие из-за поставленных банок, оказывают на организм стимулирующее действие. Он обратил внимание, что полезный эффект такого метода доказан научными исследованиями. «Доказано целой серией научных исследований», сказал специалист.Данная процедура обладает рядом позитивных эффектов:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что морковь является одним из эффективных простых средств для снижения уровня холестерина.

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