Врач Агапкин: польза лечения банками доказана научными исследованиями

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массаж банками

Лечение банками, которое многие считают пережитком советского прошлого, на самом деле полезно для организма, заявил врач Сергей Агапкин.

Врач-реабилитолог Агапкин сообщил: лечение банками, вопреки насмешкам и скепсису, имеет право на существование. О полезности данной процедуры медик рассказал на съемках программы «О самом главном».

«Раньше многие смеялись над теми, кто ставил себе банки, воспринимая их исключительно как атрибут советского времени. Однако на недавних спортивных соревнованиях были замечены спортсмены с характерными следами от банок», - поделился Агапкин.

Врач констатировал, что микрогематомы на коже, возникающие из-за поставленных банок, оказывают на организм стимулирующее действие. Он обратил внимание, что полезный эффект такого метода доказан научными исследованиями. «Доказано целой серией научных исследований», сказал специалист.

Чем полезен вакуумный массаж банками. Данная процедура обладает рядом позитивных эффектов:
  • Противостоит застою крови;
  • Ускоряет обмен веществ;
  • Улучшает состояние кожи, ее очищение от токсинов;
  • Улучшает тонус мышц, устраняет их спазмы;
  • Стимулирует защитные ресурсы организма;
  • Снимает напряжение и стресс.
  • Положительно сказывается на работе внутренних органов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что морковь является одним из эффективных простых средств для снижения уровня холестерина.

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Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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Теги : лечение банками, польза для здоровья, Сергей Агапкин
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