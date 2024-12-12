Селедка под шубой: врач Павлюк рассказала, кому может навредить праздничное блюдо

«У людей с панкреатитом может быть обострение заболевания», - констатировала Павлюк.

Врач-диетолог Наталья Павлюк предупредила об опасности популярного праздничного блюда. В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что главным недостатком этого угощения является крайне большое количество жиров и калорий. Необходимость переваривать столь жирное блюдо может вызвать появление неприятных и болезненных симптомов при некоторых хронических заболеваниях.Медик обратила внимание, что селедка под шубой может быть противопоказана при сердечно-сосудистых заболеваниях, требующих от пациентов ограничивать потребление жиров и соли. Такое противопоказание актуально и для людей с ожирением или для людей, склонных к быстрому появлению отеков.Людям с диабетом следует проконсультироваться с лечащим специалистом по поводу того, можно ли им есть селедку под шубой. Отварные картофель, морковь и свекла, входящие в состав блюда, являются источником большого количества углеводов и обладают высоким ГИ, гликемическим индексом. Употребление таких продуктов способствует быстрому повышению уровня сахара в крови.Здоровым людям это праздничное блюдо тоже может навредить, вызвав проблемы с желудочно-кишечным трактом.Павлюк подчеркнула, что наименее вредной сельдь под шубой становится, когда готовится самостоятельно без обилия майонеза. Соус лучше тоже приготовить самим из натуральных ингредиентов, а не использовать покупной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут вредить организму мандарины

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