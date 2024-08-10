«Не больше 30 граммов за день»: диетолог Павлюк предупредила о вреде сыра

«Сыр бывает разный, он отличается по калорийности и количеству соли. И вреден он тем, что в нем много насыщенных жиров и холестерина, которые при избыточном потреблении вредны нашему здоровью», - предупредила диетолог.

«Человек может жить и не знать, что у него аллергия на белок коровьего молока. У таких людей кусочек сыра будет провоцировать изжогу, расстройство стула или даже долгосрочные повреждения», - рассказала Павлюк.

Сыр – один из самых любимых продуктов питания у россиян, но наши сограждане им часто злоупотребляют, об этом диетолог Павлюк сообщила в беседе с «Радио 1». Медик предупредила, что его употребление в большом количестве сопряжено с риском навредить организму (в частности, навредить сердечно-сосудистой системе).Павлюк подчеркнула, что нормальным количеством сыра, съедаемого за день, является порция не больше 30 граммом, нежирного сыра – не больше 50 граммов.Медик пояснила, что у многих людей сегодня имеется аллергией на белок коровьего молока – им употреблять сыр нельзя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму арбуз.

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