Профессор Скальный: при активном образе жизни можно съесть за день до трех ломтиков хлеба

«Оптимальное количество углеводов, которое следует употреблять в день, составляет 2-4 грамма на килограмм массы тела, то есть примерно 150-200 граммов для женщин и 200-300 граммов для мужчин», - поделился эксперт.

Нередко можно услышать, что привычка есть хлеб прочно связана с полнотой и лишними килограммами. Но профессор Анатолий Скальный отметил, что хлеб является источником углеводов, которые необходимы организму для выработки энергии, позволяющей людям быть активными, выполнять много дел и не страдать от упадка сил и астении.Скальный добавил, что организм получает углеводы из фруктов, круп, овощей. Порядка половины суточной углеводной нормы приходится на хлеб: 100-150 граммов углеводов из него получают женщины и 150-200 граммов – мужчины.Таким образом, отметил он, здоровый человек, который не проводит сутками напролет в сидячем положении, а ведет активный образ жизни, может съедать до трех ломтиков хлеба в день, не опасаясь набрать лишний вес.Также Анатолий Скальный сообщил, что без опасений за фигуру и здоровье можно ежедневно есть картошку – одну-две вареных картофелины в день. Он заметил, что данный продукт многие читают калорийным, но в действительности его калорийность составляет 76 килокалорий на 100 граммов, а это немного, пишет «Живая Кубань».До этого диетолог Наталья Денисова объяснила , почему полный отказ от хлеба может привести к появлению лишнего веса..Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли употреблять кисломолочные продукты людям с непереносимостью молока.

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