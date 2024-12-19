«Содержит витамины»: диетолог Кованова назвала полезное качество майонеза
Майонез не является абсолютно вредным продуктом, но его потребление нужно строго контролировать, заявила диетолог.
Диетолог, нутрициолог София Кованова обратила внимание, что майонез нередко демонизируют, хотя этот продукт обладает определенными достоинствами.
Диетолог назвала полезным качеством майонеза содержание в нем важных для здоровья витаминов. В частности, соус содержит витамины В и другие.
«Майонез может быть полезен тем, кто не употребляет сыр, говядину или яйца, поскольку в нем есть витамины Е и К, а также омеги 3-6-9. Эти вещества положительно влияют на состояние кожи, сердца и гормонального статуса», - сообщила Кованова в комментарии aif.ru.
В то же время, добавила специалист, продукт отличается высокой жирностью, в нем присутствуют трансжиры и холестерин, большое количество калорий. С учетом этого употребление майонеза должно быть исключительно умеренным.
В среднем здоровому человеку следует съедать не больше 30 граммов майонеза в день – это одна столовая или две чайные ложки, объяснила Софья Кованова. Диетолог посоветовала при приготовлении блюд с майонезом по возможности чаще заменять его натуральным или греческим йогуртом – он гораздо менее калорийный и жирный, содержит больше белка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенное количество сладкого должно присутствовать в рационе, об этом рассказала диетолог Александра Разаренова.
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София Кованова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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