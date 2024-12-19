«Содержит витамины»: диетолог Кованова назвала полезное качество майонеза

«Майонез может быть полезен тем, кто не употребляет сыр, говядину или яйца, поскольку в нем есть витамины Е и К, а также омеги 3-6-9. Эти вещества положительно влияют на состояние кожи, сердца и гормонального статуса», - сообщила Кованова в комментарии aif.ru

Диетолог, нутрициолог София Кованова обратила внимание, что майонез нередко демонизируют, хотя этот продукт обладает определенными достоинствами.Диетолог назвала полезным качеством майонеза содержание в нем важных для здоровья витаминов. В частности, соус содержит витамины В и другие.В то же время, добавила специалист, продукт отличается высокой жирностью, в нем присутствуют трансжиры и холестерин, большое количество калорий. С учетом этого употребление майонеза должно быть исключительно умеренным.В среднем здоровому человеку следует съедать не больше 30 граммов майонеза в день – это одна столовая или две чайные ложки, объяснила Софья Кованова. Диетолог посоветовала при приготовлении блюд с майонезом по возможности чаще заменять его натуральным или греческим йогуртом – он гораздо менее калорийный и жирный, содержит больше белка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенное количество сладкого должно присутствовать в рационе , об этом рассказала диетолог Александра Разаренова.

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