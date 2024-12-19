Диетолог Разаренова: здоровое питание не требует отказа от сладкого

«Если резко исключить любимые сладости из своего меню, со временем это может вызвать внутреннее напряжение и привести к срывам, которые имеют тенденцию повторяться систематически и менять пищевое поведение не в лучшую сторону», - объяснила Разаренова в комментарии «Газете.Ru».

«Составляющие сахара — глюкоза и фруктоза — являются видами углеводов, которые служат источником энергии для организма, помогают поддерживать правильную работу мозга и мышц. Наряду с белками и жирами углеводы являются одной из ключевых составляющих сбалансированного рациона, поэтому радикально урезать их не стоит, если на то нет медицинских показаний», - констатировала специалист.

Диетолог Разаренова поделилась профессиональным мнением о том, что употребление сладкого часто ошибочно демонизируется. Совет полностью исключить из рациона сахар – это чрезмерная мера, убеждена специалист.Разаренова обратила внимание, что здоровое питание не требует отказа от сладкого. Если человек принимает такое решение, он может столкнуться с определенными трудностями, из-за которых его пищевое поведение подвергнется риску нарушений (например, при этом может возникнуть риск булимии).Диетолог подчеркнула, что считать сладкие угощения вредными – это заблуждение. Для здоровья вредно не есть сахар, а злоупотреблять им.Разаренова добавила, что сладкое важно есть в правильное время, то есть после основного приема пищи, завтрака или обеда. В этом случае не возникнет резких скачков уровня глюкозы в крови, провоцирующих вспышки сильного голода и аппетита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно есть хлеб , пояснениями по этому поводу поделился профессор Анатолий Скальный.

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