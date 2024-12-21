Врач Березников: злоупотребление мандаринами создает опасный для людей избыток фруктозы

Сколько фруктозы содержат мандарины? По 7 граммов – «клементины» и около 6 граммов – мандарины. Общее количество сахара, который человек употребляет за сутки, не должно превышать 50 граммов.

«Антиоксиданты, содержащиеся в мандаринах, помогают защитить клетки от повреждений и замедляют старение. Кроме того, мандарины содержат клетчатку, калий и магний, что делает их полезными для пищеварения и сердца», - процитировала врача « Газета.Ru ».

Украшение любого новогоднего стола – мандарины – могут проявлять как полезные, так и вредные свойства, сообщил доктор Березников. Он подчеркнул, что этими фруктами нельзя злоупотреблять всем, но особенно важно контролировать употребление мандаринов аллергикам.Березников заявил, что максимально допустимое количество мандаринов в день для взрослых людей составляет 4-5 штук. Если имеются аллергия на цитрусы, проблемы с ЖКТ, гастрит или панкреатит, их количество снижается еще больше или фрукты исключаются из рациона полностью.Врач Березников обратил внимание, что злоупотребление мандаринами создает опасный для организма людей избыток фруктозы. Мандарины богаты этой разновидностью сахара, который превращается в организме в глюкозу. Из-за высокого содержания фруктозы мандарины вредно есть большими порциями, так как это ведет к резкому повышению уровня глюкозы в крови и создает предпосылки для развития ожирения печени.Кроме того, последствиями переедания мандаринами могут быть раздражение слизистой оболочки желудка, вздутие живота, диарея.В то же время Березников отметил полезные качества этих фруктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Анжелика Дюваль посоветовала воздерживаться от ежедневного употребления мандаринов

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