«Не нужно голодать до вечера»: врач дала советы о подготовке организма к новогоднему застолью

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праздничный ужин

Врач Вера Сережина рассказала, как «натренировать» пищеварительную систему к предстоящему застолью в новогоднюю ночь.

Накрытый специально к встрече Нового года стол может стать серьезным испытанием для желудочно-кишечного тракта. Как правило, для новогоднего застолья готовятся жирные, калорийные закуски, покупаются алкоголь и много сладостей – такое изобилие означает, что на систему пищеварения в праздничный вечер ложится повышенная нагрузка. Напомнив об этом, врач Вера Сережина посоветовала россиянам заблаговременно готовить организм к предстоящему событию.

«Чтобы подготовить организм к большому застолью, следует скорректировать свой рацион за несколько дней до праздника. Постепенно увеличивайте количество продуктов, богатых клетчаткой, таких как свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Они стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению шлаков и готовят ЖКТ к переработке тяжелой пищи», - рассказала Сережина в беседе с РИАМО.

Другие советы врача, которые помогают подготовить организм к новогоднему застолью.
  • Нужно есть небольшими порциями и часто – это помогает наладить оптимальный режим работы пищеварительных органов;
  • На завтрак можно есть каши с добавлением орехов или ягод, на обед — легкие нежирные супы;
  • Следует поддерживать питьевой режим: начинать день со употребления стакана воды с лимоном, чтобы простимулировать работу печени, а на протяжении дня пить чистую воду, чаи с шиповником или мятой;
  • Организм нужно обеспечить пробиотиками и натуральными ферментами – для этого следует употреблять кисломолочные продукты и напитки, ананас;
«С врачом будет не лишним обсудить возможность приема ферментных препаратов перед застольем», - добавила Сережина.

В праздничный день, по словам эксперта, не нужно голодать до вечера. Примерно за два часа до застолья можно позволить себе легкий обед – это поможет избежать сильного чувства голода к началу праздничного ужина, из-за которого возникает риск переедания. За новогодним столом важно делать небольшие перерывы между едой и пить воду, подчеркнула медик.

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Вера Сережина
Вера Сережина
ЗОЖ
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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Теги : Новый год, пищеварение, Вера Сережина