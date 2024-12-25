«Не нужно голодать до вечера»: врач дала советы о подготовке организма к новогоднему застолью

«Чтобы подготовить организм к большому застолью, следует скорректировать свой рацион за несколько дней до праздника. Постепенно увеличивайте количество продуктов, богатых клетчаткой, таких как свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Они стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению шлаков и готовят ЖКТ к переработке тяжелой пищи», - рассказала Сережина в беседе с РИАМО

Нужно есть небольшими порциями и часто – это помогает наладить оптимальный режим работы пищеварительных органов;

На завтрак можно есть каши с добавлением орехов или ягод, на обед — легкие нежирные супы;

Следует поддерживать питьевой режим: начинать день со употребления стакана воды с лимоном, чтобы простимулировать работу печени, а на протяжении дня пить чистую воду, чаи с шиповником или мятой;

Организм нужно обеспечить пробиотиками и натуральными ферментами – для этого следует употреблять кисломолочные продукты и напитки, ананас;

«С врачом будет не лишним обсудить возможность приема ферментных препаратов перед застольем», - добавила Сережина.

Накрытый специально к встрече Нового года стол может стать серьезным испытанием для желудочно-кишечного тракта. Как правило, для новогоднего застолья готовятся жирные, калорийные закуски, покупаются алкоголь и много сладостей – такое изобилие означает, что на систему пищеварения в праздничный вечер ложится повышенная нагрузка. Напомнив об этом, врач Вера Сережина посоветовала россиянам заблаговременно готовить организм к предстоящему событию.Другие советы врача, которые помогают подготовить организм к новогоднему застолью.В праздничный день, по словам эксперта, не нужно голодать до вечера. Примерно за два часа до застолья можно позволить себе легкий обед – это поможет избежать сильного чувства голода к началу праздничного ужина, из-за которого возникает риск переедания. За новогодним столом важно делать небольшие перерывы между едой и пить воду, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему новогоднее похмелье может оказаться особенно тяжелым

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