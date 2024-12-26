Кардиолог Еремина рассказала, можно ли пить кофе при аритмии и после инфаркта

«Одна-две чашки кофе в день – это доза, безопасная для людей, перенесших даже инфаркт миокарда. Пациентам, которым диагностирован какой-либо вид аритмии, можно побаловать себя порцией ароматного напитка, если они наблюдаются у кардиолога и принимают назначенные им препараты», - рассказала кардиолог порталу «Доктор Питер».

Нарушение сердечного ритма – аритмия – опасна прежде всего своими последствиями. В их числе врачи называют острую сердечную недостаточность, тромбозы и инсульт. Люди с аритмией нередко боятся пить кофе, поскольку известно, что под воздействием кофеина возникает учащенное сердцебиение. Но кардиолог Еремина сообщила: кофе таким пациентам не запрещен.Врач обратила внимание, что масштабные исследования доказывают: ежедневное употребление умеренного количества кофе не оказывает отрицательного воздействия на частоту сокращений сердца. Выпитая человеком чашка кофе не может стать причиной сердечного приступа, как и не может стать толчком для развития аритмии. Некоторое учащение сердцебиения после кофе носит временный характер и не является патологическим.Еремина напомнила, что допустимой нормой употребления кофеина в сутки для взрослого человека считается 400 мг. Врачи рекомендуют пить кофе так, чтобы в одной чашке напитка было не больше 100-200 мг кофеина.В то же время кардиолог подчеркнула, что сердечникам нужно контролировать количество употребляемого кофеина, источником которого является не только кофе. Кофеин также содержится в какао и чае, энергетиках, шоколаде, газированных напитках, некоторых лекарствах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой синдром праздничного сердца , способный довести человека до смерти.

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