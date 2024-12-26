Врач Андрян рассказала, в каком возрасте ребенка можно угостить оливье

«Здоровый ребенок может попробовать салат оливье при желании с 10 или 12 лет. В этом возрасте пищеварительная система уже сможет справиться с ним. Такое блюдо является сложным для пищеварения», - подчеркнула Андрян в комментарии « Газете.Ru ».

«Ужин ребенку следует предложить в привычное время, а позднее — напитки, фрукты», - порекомендовала Андрян.

Врач-педиатр Любовь Андрян рассказала, что угощать новогодним оливье не следует даже детей младшего возраста – только тех, кто постарше. Оливье относится к многокомпонентным блюдам, которые можно пробовать детям, начиная с возраста 10–12 лет. Если ребенок младше, такое угощение может привести к проблемам с ЖКТ, несварению, объяснила медик.Педиатр добавила, что детям во время новогоднего праздника лучше давать знакомые продукты, чтобы не столкнуться с неожиданными пищеварительными расстройствами или аллергией. К новогоднему столу им можно приготовить запеченные мясо или рыбу, овощи, картофельное пюре, рис.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ирина Писарева объяснила, почему нельзя запивать оливье соками и газированными напитками

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