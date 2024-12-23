Диетолог Писарева посоветовала не употреблять вместе с оливье газированные напитки

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оливье

Диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам не запивать оливье соками и газированными напитками.

Не нужно употреблять газированные напитки вместе с оливье – такой состав может оказаться совершенно нежелательным для пищеварительной системы.  Заговорив об этом, диетолог Писарева напомнила, что один лишь оливье является сложносоставным блюдом, содержа в себе мясо, картофель и другие овощи, а также жирный соус. В сочетании со сладкими напитками такой «салат» с большой вероятностью спровоцирует вздутие.

Не следует запивать оливье никакими соками, потому что это простые углеводы, которые быстро усваиваются. Также не подойдут компоты, газированные напитки, шампанское, сладкие алкогольные коктейли, перечислила Писарева в комментарии для News.ru.

Диетолог добавила, что любую еду не нужно ничем запивать.

«Лучше всего пить воду или какие-то другие напитки за 20–30 минут до приема пищи либо через час после приема пищи», - посоветовала Ирина Писарева.

Она обратила внимание, что если все же возникает потребность что-то выпить, то оптимальным сочетанием с едой будут вода с лимоном или немного сухого вина.

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Ирина Писарева
Ирина Писарева
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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