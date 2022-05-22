Врач Писарева назвала «самые вредные» среди популярных салатов

«Оливье является самым вредным. В него добавляется майонез и совмещается бобовые, крахмалистые продукты, плюс чаще всего его делают с отнюдь не полезной колбасой», - заметила Писарева.

«Людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан», - подчеркнула эксперт.