Гастроэнтеролог Халиль: для поддержания функции печени полезно есть нежирные молочные продукты

«Если в рационе человека в большом количестве присутствуют продукты с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров, рафинированных углеводов, то в сочетании с низкой физической активностью эти факторы повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени, которая может со временем привести к фиброзу тканей органа, развитию цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы», - предупредила Милана Халиль в интервью kuban.aif.ru

Гастроэнтеролог Халиль напомнила, что пищевые привычки людей оказывают существенное воздействие на печень. Именно пищевые пристрастия сегодня являются ключевым фактором ожирения печени – наиболее распространенной патологии этого органа в развитых странах. Если в рационе постоянно присутствуют жирное мясо, молочные продукты с высоким процентом жирности, а также источники простых углеводов (хлебобулочные и кондитерские изделия), возникновение жировой болезни печени является лишь вопросом времени.Тем, у кого уже имеются диагностированные проблемы с печенью, гастроэнтеролог посоветовала исключить из рациона жареные блюда, маринованные овощи, жирные сорта мяса и рыбы, острые приправы, лук, бобовые, специи. алкоголь, кондитерские изделия, орехи, томатный сок. Кроме того, нужно ограничивать в меню присутствие таких продуктов как помидоры, красная икра, сыр, яйца, сливочное масло.Гастроэнтеролог Халиль обратила внимание, что существуют продукты, которые полезно есть для поддержания функции печени. В частности, к ним относятся нежирные молочные и кисломолочные продукты в виде творога, молока или кефира, а также нежирная рыба и постное мясо, цельные крупы, свежие овощи и фрукты, оливковое масло и другие растительные жиры.Предпочтительные способы приготовления – запекание, тушение или приготовление на пару, добавила специалист.Халиль отметила, что соблюдение правил сбалансированного питания, профилактика лишнего веса и контроль над употреблением алкоголя являются лишь одним из условий сохранения здоровой печени. Чтобы сберечь орган, также важно следить за количеством принимаемых лекарств, соблюдать личную гигиену, заниматься спортом, делать прививки от гепатитов А и В, проходить диспансеризацию, констатировала медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие не связанные с приемом спиртного привычки могут разрушать состояние печени

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