Терапевт Ильинская: три не связанные с алкоголем привычки разрушают печень

«Хорошо известно, что печень повреждается чрезмерным употреблением алкоголя, но помимо этого, состоянию органа могут серьезно вредить другие факторы», - констатировала врач.

«Фрукты могут быть вредными для здоровья, если употреблять в неумеренных количествах. Одно яблоко делает вас здоровым, три яблока вызывают ожирение печени», - высказалась Ильинская.

«Если вы испытываете такие симптомы, как усталость, потеря аппетита, дискомфорт или боль в верхней части живота, обратитесь в медучреждение за проверкой – они могут говорить о проблемах с печенью», - подсказала специалист.

Печень является важнейшим метаболическим органом в организме человека, ответственным за детоксикацию, расщепление и удаление потенциально токсичных веществ. Кроме того, печень производит желчь и белки, играющие важную роль в здоровом функционировании иммунной системы. Вдобавок контролирует гормональный баланс, метаболизм жиров и сахаров в организме.Повреждение печени является очень опасным из-за своих последствий, отметила в беседе с «МедикФорум» врач- терапевт Тамара Ильинская. Есть возникает цирроз печени или жировая дистрофия печени, для человека возрастают риски диабета, гепатита, рака печениТерапевт Ильинская назвала три не связанные с алкоголем привычки, разрушающие печень.По словам терапевта, исследования показывают, что большое количество фруктозы, содержащейся во фруктах, может способствовать ожирению печени или диабету.Лекарства расщепляются печенью, и их прием не по назначению врача тоже способен вредить состоянию органа.Врач проинформировала, что избыточная масса тела является ключевым фактором риска ожирения печени, ведь лишний жир скапливается в организме не только под кожей, но и в органах. Регулярные физические упражнения и связанное с ними снижение веса могут противодействовать проблеме, тогда как малоподвижность является разрушительной для печени привычкой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы главные ошибки , совершаемые гипертониками.

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