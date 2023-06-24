Терапевт Ильинская: три не связанные с алкоголем привычки разрушают печень
Терапевт Тамара Ильинская: причинять значительный вред печени может не только употребление алкоголя.
Печень является важнейшим метаболическим органом в организме человека, ответственным за детоксикацию, расщепление и удаление потенциально токсичных веществ. Кроме того, печень производит желчь и белки, играющие важную роль в здоровом функционировании иммунной системы. Вдобавок контролирует гормональный баланс, метаболизм жиров и сахаров в организме.
Повреждение печени является очень опасным из-за своих последствий, отметила в беседе с «МедикФорум» врач- терапевт Тамара Ильинская. Есть возникает цирроз печени или жировая дистрофия печени, для человека возрастают риски диабета, гепатита, рака печени
«Хорошо известно, что печень повреждается чрезмерным употреблением алкоголя, но помимо этого, состоянию органа могут серьезно вредить другие факторы», - констатировала врач.
Терапевт Ильинская назвала три не связанные с алкоголем привычки, разрушающие печень.
Чрезмерное употребление фруктов. По словам терапевта, исследования показывают, что большое количество фруктозы, содержащейся во фруктах, может способствовать ожирению печени или диабету.
«Фрукты могут быть вредными для здоровья, если употреблять в неумеренных количествах. Одно яблоко делает вас здоровым, три яблока вызывают ожирение печени», - высказалась Ильинская.
Самостоятельный прием лекарств. Лекарства расщепляются печенью, и их прием не по назначению врача тоже способен вредить состоянию органа.
«Если вы испытываете такие симптомы, как усталость, потеря аппетита, дискомфорт или боль в верхней части живота, обратитесь в медучреждение за проверкой – они могут говорить о проблемах с печенью», - подсказала специалист.
Недостаток движения. Врач проинформировала, что избыточная масса тела является ключевым фактором риска ожирения печени, ведь лишний жир скапливается в организме не только под кожей, но и в органах. Регулярные физические упражнения и связанное с ними снижение веса могут противодействовать проблеме, тогда как малоподвижность является разрушительной для печени привычкой.
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