Врач Будаковская: морковный сок – один из самых полезных для печени напитков

«Морковный сок – один из самых полезных напитков для печени, так как очень богат каротиноидами. Достаточно выпить 250 миллилитров напитка, то есть стакан в день, чтобы включились механизмы защиты печени от токсинов», - рассказала специалистка.

«Если человек здоров, врач советует выпивать минеральную воду минимум раз в день за полчаса до еды, а при проблемах – трижды в сутки», - поделилась гастроэнтеролог.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская посоветовала россиянам включать в свой рацион (при отсутствии индивидуальных противопоказаний) напитки, которые профилактируют заболевания печени. Одним из лучших для оздоровления органа медик назвала морковный сок.Также Будаковская порекомендовала употреблять свекольный сок. Врач-диетолог пояснила: свекла насыщена веществами, которые препятствуют развитию опухолей и усиливают детоксикационные свойства печени. Свекольный сок правильно употреблять не в чистом виде, а смешанным с другими, подчеркнула эксперт.Также в число наиболее полезных для печени напитков входит минеральная вода, особенно если она содержит гидрокарбонат кальция, добавила медик. Будаковская заметила, что благодаря ее употреблению в печени уменьшаются воспалительные процессы, а в желчном пузыре снимается напряжение – как результат, нормализуются пищеварение и обмен веществ.Кроме того, напомнила Будаковская, на работу печени положительно влияет употребление натурального кофе. Если нет непереносимости, то в рацион можно также включать не слишком жирное молоко – этот напиток печень тоже «любит», обратила внимание эксперт.Рекомендации врача опубликовала « Москва 24 ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредны, а какие – полезны для работы печени, на них указала гастроэнтеролог Милана Халиль.

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