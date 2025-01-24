«Такой рацион содержит преимущественно продукты растительного происхождения. Сюда входят овощи, злаки, фрукты, специи, травы, орехи, ягоды, молочные продукты, рыба. Кондитерские изделия и любые сорта мяса, кроме птицы, позволительны изредка», - уточнил Михаил Гинзбург.

Чтобы процесс старения замедлился и протекал по здоровому сценарию, следует придерживаться разнообразного рациона. Диетологом Гинзбургом в беседе с «ВМ» были названы продукты, способные замедлить старение после 50 лет.Специалист констатировал, что таким эффектом обладает питание, напоминающее средиземноморскую диету, эффективность которой доказана многими исследованиями. Диетолог подчеркнул, что люди, питающиеся в соответствии с принципами такой диеты, реже страдают болезнями сердца, ожирением и живут намного дольше.Он добавил, что метаболизм с возрастом снижается, поэтому после 50 лет для поддержания себя в форме требуется меньшее количество калорий, чем в молодости. Гинзбург посоветовал при малоподвижном образе жизни не употреблять более 1600 килокалорий в день.Говоря о том, что именно включить в рацион, диетолог порекомендовал такие продукты как цветная капуста, брокколи, огурцы, морковь, лук, из фруктов – инжир, груши и цитрусовые. Также подойду миндаль, семена тыквы, грецкие орехи, гречка, цельнозерновой хлеб, индейка, куриные яйца, кефир и нежирный творог.От алкоголя лучше отказаться совсем, подчеркнул диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Владимир Иванов посоветовал россиянам включать в свой рацион вареный чеснок.

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