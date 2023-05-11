Диетолог Гинзбург: правильные пищевые привычки после 40 лет замедляют старение

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пожилая женщина моет овощи

Диетолог Михаил Гинзбург: коррекция рациона, отказ от вредных пищевых привычек после 40 лет помогает замедлить старение.

Михаил Гинзбург заявил в интервью:

«Остановить старение организма нельзя, однако можно замедлить этот процесс, изменив после 40 лет свои пищевые привычки».

Доктор медицинских наук отметил, что правильные пищевые привычки и здоровый образ жизни обеспечивают профилактику возрастных заболеваний, включая гипертонию, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, некоторые виды рака. Эти болезни, по словам Гинзбурга, не только делают организм преждевременно дряхлым, но и повышают вероятность преждевременного ухода из жизни. Когда организм обладает ресурсами для защиты от возрастных недугов, его старение становится доброкачественным, качество жизни долго остается высоким – это продлевает период моложавости, энергичности, работоспособности.

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Какие же пищевые привычки после 40 лет замедляют старение?

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«Главное – исключить из своего рациона блюда с большим содержанием сахара, трансжиров, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например картофель или белый рис», - объяснил специалист «Народным Новостям».

Другие полезные для профилактики раннего старения привычки.
  • Употреблять жирную рыбу.
  • Употреблять клетчатку в виде цельнозернового хлеба, зелени, овощей и фруктов, орехов.
  • Употреблять кисломолочные продукты и напитки.
  • Заниматься спортом, быть физически активным.
  • Достаточно спать, отдыхать.
  • Уметь сохранять позитивный настрой.
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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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