Диетолог Гинзбург: правильные пищевые привычки после 40 лет замедляют старение

«Остановить старение организма нельзя, однако можно замедлить этот процесс, изменив после 40 лет свои пищевые привычки».

«Главное – исключить из своего рациона блюда с большим содержанием сахара, трансжиров, а также продукты с высоким гликемическим индексом, например картофель или белый рис», - объяснил специалист «Народным Новостям».

Употреблять жирную рыбу.

Употреблять клетчатку в виде цельнозернового хлеба, зелени, овощей и фруктов, орехов.

Употреблять кисломолочные продукты и напитки.

Заниматься спортом, быть физически активным.

Достаточно спать, отдыхать.

Уметь сохранять позитивный настрой.

Михаил Гинзбург заявил в интервью:Доктор медицинских наук отметил, что правильные пищевые привычки и здоровый образ жизни обеспечивают профилактику возрастных заболеваний, включая гипертонию, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, некоторые виды рака. Эти болезни, по словам Гинзбурга, не только делают организм преждевременно дряхлым, но и повышают вероятность преждевременного ухода из жизни. Когда организм обладает ресурсами для защиты от возрастных недугов, его старение становится доброкачественным, качество жизни долго остается высоким – это продлевает период моложавости, энергичности, работоспособности.Какие же пищевые привычки после 40 лет замедляют старение?Другие полезные для профилактики раннего старения привычки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие каши рекомендуются нутрициологом Ольгой Деккер при похудении.

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