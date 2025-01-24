«Полезные жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе, авокадо и орехах, способствуют регуляции гормонального фона и улучшают работу мозга».

«Особое внимание следует уделить скрытым источникам сахара, таким как сладкие йогурты и сухие завтраки. Они содержат избыточное количество сахара и обладают низким уровнем клетчатки, что нарушает микрофлору кишечника и замедляет обмен веществ. Продукты с химическими добавками, включая искусственные консерванты, красители и алкоголь, также угнетают метаболизм, препятствуя нормальному усвоению питательных веществ», - предостерегла эксперт.

Эксперт по питанию назвала полезные жиры среди ускоряющих метаболизм продуктов, об этом сообщила « Газета.Ru ». В беседе с изданием Макеева отметила, что существуют продуктах, которые могут как ускорять, так и замедлять метаболизм.В частности, к числу продуктов, которые ускоряют метаболизм, относятся белки, полезные жиры, сложные углеводы, а также продукты с термогенным эффектом, уточнила специалист. Как источник белков Макеева порекомендовала употреблять птицу, рыбу, яйца, молочные продукты, бобовые культуры. Она обратила внимание, что их переваривание требует от организма значительных энергетических затрат, дополнительного расхода калорий.Также Макеева рассказала о полезных для активного метаболизма жирах.Для получения сложных углеводов эксперт по питанию порекомендовала употреблять цельнозерновые продукты, овощи, бобовые. Их усвоение связано со стабильным выделением энергии, что предотвращает резкие скачки уровня сахара.В свою очередь, продуктами с термогенным эффектом являются зеленый чай, острые специи.Помимо того, активизировать процессы метаболизма помогают ферментированные продукты (например, кимчи или кефир), продукты с йодом (водоросли).Говоря о продуктах, замедляющих обмен веществ, Макеева предупредила, что они присутствуют в рационе многих россиян, что несомненно является вредной привычкой. Прежде всего, к ним относятся источники рафинированных углеводов и сахара – разнообразны сласти, газированные напитки и выпечка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологи называют выпечку среди популярных продуктов питания , употребление которых повышает риск инсульта и инфаркта.

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