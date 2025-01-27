Врач развеял миф о пользе обезжиренного молока для профилактики инфарктов
Врач Александр Мясников заявил, что замена жирных молочных продуктов обезжиренными не предотвращает развитие инфарктов.
Врач Мясников на съемках программы «О самом главном» развеял популярный миф о пользе обезжиренного молока для профилактики инфарктов. Он отметил, что если раньше медицинское сообщество действительно склонялось к мнению о предпочтении обезжиренного молока, то сегодня все не так.
«Последние исследования говорят, что нет, оно не полезнее, обезжиренное молоко не предотвращает развитие инфарктов», - поделился Александр Мясников.
Врач заметил, что жирное молоко внушает опасение из-за содержания мононенасыщенных жиров. Мясников подчеркнул, что в рационе питания обязательно должны присутствовать жиры, организму вреден их избыток, а не употребление как таковое. Жир необходим организму для производства гормонов. Конкретно молочный жир является главным источником витамина А, обеспечивающего поддержку иммунной системе, предотвращающего её ослабление. Данное мнение поддержала и биолог Екатерина Баранова, которая сообщила, что обезжиренное молоко никак не влияет на уровень холестерина, и употребление такого молока не снизит его уровень.
Доктор Мясников добавил, что стремление есть только обезжиренные продукты может серьезно навредить здоровью. В них часто содержатся добавки, сахар или подсластители, которые используются производителями для улучшения вкуса. Как следствие, из-за такой еды может сильно повышаться уровень сахара в крови, возникает риск ассоциированных недугов, болезней сердца.
До этого иммунолог Евгения Паршина назвала жирное молоко источником большого количества полезных веществ, насчитывающих жирорастворимые витамины и витамины комплекса В, омега-3 жирные кислоты и микроэлементы, и рассказала о важных плюсах его употребления для организма.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал отказ от молока опасным для здоровья сердечно-сосудистой системы.
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Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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