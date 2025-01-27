Врач развеял миф о пользе обезжиренного молока для профилактики инфарктов

«Последние исследования говорят, что нет, оно не полезнее, обезжиренное молоко не предотвращает развитие инфарктов», - поделился Александр Мясников.

Врач Мясников на съемках программы «О самом главном» развеял популярный миф о пользе обезжиренного молока для профилактики инфарктов. Он отметил, что если раньше медицинское сообщество действительно склонялось к мнению о предпочтении обезжиренного молока, то сегодня все не так.Врач заметил, что жирное молоко внушает опасение из-за содержания мононенасыщенных жиров. Мясников подчеркнул, что в рационе питания обязательно должны присутствовать жиры, организму вреден их избыток, а не употребление как таковое. Жир необходим организму для производства гормонов. Конкретно молочный жир является главным источником витамина А, обеспечивающего поддержку иммунной системе, предотвращающего её ослабление. Данное мнение поддержала и биолог Екатерина Баранова, которая сообщила, что обезжиренное молоко никак не влияет на уровень холестерина, и употребление такого молока не снизит его уровень.Доктор Мясников добавил, что стремление есть только обезжиренные продукты может серьезно навредить здоровью. В них часто содержатся добавки, сахар или подсластители, которые используются производителями для улучшения вкуса. Как следствие, из-за такой еды может сильно повышаться уровень сахара в крови, возникает риск ассоциированных недугов, болезней сердца.До этого иммунолог Евгения Паршина назвала жирное молоко источником большого количества полезных веществ, насчитывающих жирорастворимые витамины и витамины комплекса В, омега-3 жирные кислоты и микроэлементы, и рассказала о важных плюсах его употребления для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал отказ от молока опасным для здоровья сердечно-сосудистой системы.

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