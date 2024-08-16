Кардиолог Гаглошвили: тренд на отказ от «молочки» – опасная для сердца ошибка

«В последнее время стало трендом убирать из рациона молочные продукты. На самом деле молочка полезна, и исключать её не стоит», - подчеркнул врач в своем Telegram-канале.

«Готовьте себе овощной салат в каждый прием пищи, включайте в рацион цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, орехи. Кондитерские изделия лучше заменить фруктами», - порекомендовал кардиолог.

Кардиолог Гаглошвили предупредил россиян, что возникший в последнее время тренд на отказ от «молочки» является опасной для сердца ошибкой.Молочные продукты содержат насыщенные жиры, определенное количество которых должно присутствовать в рационе питания. В частности, жир необходим организму для производства гормонов. Конкретно молочный жир является главным источником витамина А, обеспечивающего поддержку иммунной системе, предотвращающего её ослабление. Также молочные продукты улучшают усвоение организмом других важнейших витаминов – E, K и D.Кроме того, «молочка» в современном рационе – это едва ли не единственный полноценный источник хорошо усваиваемого кальция. Данный микроэлемент влияет на прочность костей, зубов и состояние мышц, а также на деятельность нервной и сердечной систем. Его дефицит нередко вызывает мышечные спазмы, аритмию, а риск внезапной смерти от остановки сердца многие ученые связывают с дефицитом кальция в организме.Кардиолог Гаглошвили добавил, что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно получать в достатке и омега-3 жирные кислоты – причем не в виде добавок, а из продуктов питания.Вдобавок укреплению сердечно-сосудистой системы способствует употребление клетчатки в виде овощей и цельнозерновых продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая еда губит печень в питании людей, которые не употребляют сахар.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.