Врач назвала оптимальное время завтрака для «сов» и «жаворонков»

«Не завтракать совсем – это ошибка», - подчеркнула диетолог.

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала оптимальное время завтрака для «сов» и «жаворонков» в интервью радио Sputnik.Оптимальное время завтрака зависит от хронотипа человека, то есть от того, «сова» он или «жаворонок», заявила медик.Бережная отметила, что людям-«совам» (они ориентированы на более позднее засыпание и пробуждение) не свойственно ощущать выраженный аппетит после того, как они поднимаются с постели. Более того, по утрам они склонны испытывать вегетативные нарушения – головные боли, слабость, вялость, которые тоже влияют на нежелание употреблять пищу. Поэтому для «сов» нормально завтракать во время, близкое к полудню. Полноценный завтрак в более ранние часы для «сов» возможен только в том случае, если они специально вырабатывают такую привычку, но это может потребовать много времени.Что касается людей-«жаворонков», они могут спокойно завтракать сразу после пробуждения, не испытывая никакого дискомфорта. Кто-то из них может поесть в семь утра, кто-то может поесть в десять, сказала эксперт.По словам Бережной, завтрак должен быть полноценным и включать белок, сложные углеводы, клетчатку (при желании, еще какой-нибудь натуральный напиток: кофе или чай).От употребления быстрых углеводов во время первого приема пищи диетолог рекомендует отказаться. Сдоба, печенье, любые десертные изделия, съеденные за завтраком, провоцируют резкий подъем уровня сахара в крови и выброс инсулина, что приводит к быстрому чувству голода и поиску новых перекусов. Если же из-за работы человек в такой момент не может что-то съесть, это создает для его организма стрессовую ситуацию и побуждает откладывать все съеденное в жировую ткань, а не расходовать на выработку энергии.До этого врач-диетолог Наталья Круглова объяснила , что люди, которые игнорируют завтрак, рискуют пострадать от нарушенного пищевого поведения, ведущего к появлению лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-иммунолог Андрей Продеус поделился рекомендациями о то, в какое время лучше завтракать.

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