«Чрезмерное увлечение сладостями может вести к набору лишнего веса, развитию кариеса и к неправильным пищевым привычкам. Кроме того, современные лакомства часто содержат ароматизаторы, красители и другие добавки, которые могут негативно сказаться на здоровье», - констатировали эксперты.

Что важно: даже во многих отношениях полезные лакомства специалисты рекомендуют употреблять строго умеренно, поскольку все они являются источником углеводов, количество которых нужно тщательно контролировать. Бесконтрольное употребление углеводов негативно сказывается на балансе сахара и инсулина в крови, способствует развитию ожирения и диабета второго типа.

Специалистами Роспотребнадзора были названы более полезные сладости, чем магазинные конфеты и выпечка, в которых содержится очень высокая концентрация сахара, а также нередко присутствуют трансжиры и нежелательные добавки.Рекомендуя более полезные сладости, чем магазинные конфеты и выпечка, они обратили внимание на мед. По словам экспертов, являясь натуральным продуктом, мед содержит антиоксиданты, благодаря чему способствует профилактике воспаления и улучшению работы иммунной системы.Другие сладости – мармелад, зефир и пастила – также содержат натуральные компоненты (например, фруктовое пюре, белки яиц), а благодаря своей желеобразной структуре они связываются в организме с потенциальными токсинами и выводятся вместе с ними, помогая печени.Также к более полезным сладостям, чем магазинные конфеты и выпечка, относятся качественные сухофрукты, которые являются богатым источником витаминов и микроэлементов, оздоровляющих кишечник пищевых волокон.Помимо того, полезным дополнением к рациону считается горький шоколад с высоким содержанием какао – он дает организму полезные для сердца и психики антиоксиданты, магний, сообщила « Астрахань 24 ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Лада Федина констатировала : даже диабетики могут позволить себе сладости в виде пастилы, зефира или мармелада, хотя и в умеренном количестве.

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