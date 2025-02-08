Почему попытки похудеть не дают результата: вот ключевые причины упрямого ожирения

Инсулинорезистентность — нарушение усвоения глюкозы, ведущее к постоянному чувству голода.

«Распространенная причина инсулинорезистентности у современных людей – это злоупотребление быстрыми углеводами, сладкими напитками и ультрапереработанныи продуктами. Их прием вызывает резкое повышение уровня глюкозы и со временем ее скачки способствуют нарушению углеводного обмена, в связи с которым развивается резистентность к инсулину», - предупредил диетолог.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — у 70% женщин с этим диагнозом наблюдается набор веса из-за дисбаланса андрогенов.

Гипотиреоз — замедление метаболизма на 30–40% при дефиците гормонов щитовидной железы.

Антидепрессанты;

Кортикостероиды (преднизолон);

Бета-блокаторы, принимаемые при гипертонии.

Лишний вес и ожирение — сложные многофакторные состояния, которые невозможно объяснить только перееданием или недостатком физической активности. Современные исследования выделяют ряд причин, почему борьба с килограммами часто заходит в тупик даже при соблюдении диет.Носители определенных вариантов генов бывают предрасположены к накоплением висцерального жира. Также существуют гены, которые замедляют процессы жиросжигания в организме или провоцируют у людей повышенную тягу к высококалорийной пище и избыточную выработку гормона голода грелина, из-за которой они переедают. Диетолог-нутрициолог Игорь Строков отметил в беседе с MedikForum.ru, что компенсировать медленный метаболизм у таких людей помогает качественная пища, увеличение доли белка и клетчатки в повседневном рационе.Одно из объяснений, почему попытки похудеть не дают результата – гормональный дисбаланс. Вот гормональные факторы, из-за которых возникает упрямое жироотложение, не поддающееся известным способам похудения.При неудачных попытках похудения следует обсудить с врачом необходимость анализов крови на лептин, инсулин, кортизол и ТТГ.Ожирение часто является следствием расстройств пищевого поведения (РПП): компульсивного переедания, ночных срывов, эмоциональной зависимости от еды. За такими нарушениями может скрываться хронический стресс, повышающий у людей уровень кортизола, который стимулирует накопление жира. Другая распространенная причина – непроработанные детские травмы, продолжающие вызывать негативные переживания.Таким образом для успешного похудения может понадобиться когнитивно-поведенческая терапия.К препаратам, провоцирующим набор веса, относятся:Если вес начинает расти на фоне приема лекарств, следует обсудить это с врачом.Лишний вес и ожирение — сложные многофакторные состояния, которые невозможно объяснить только перееданием или недостатком физической активности – упрямое жироотложение может возникать под влиянием микробиома. Исследователи из Института Вейцмана (Израиль) обнаружили, что примерно у трети людей с ожирением кишечные бактерии выделяют вещества, блокирующие расщепление жиров. Эти метаболиты подавляют выработку гормона GLP-1, активизирующего жиросжигание. В отношении таких людей, заявили ученые, стандартные подходы к похудению часто не работают.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы помогают отказаться от сладкого

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