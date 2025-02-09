Эти продукты помогают женщинам легче пережить упадок эстрогена при менопаузе

Снижение либидо;

Скачки артериального давления, сбои сердечного ритма;

Головные боли;

Суставные боли;

Нарушения сна, бессонница;

Быстро возникающая усталость;

Подавленность, плаксивость;

Быстрый набор веса;

Проблемы с пищеварением, вздутие живота склонность к запорам;

Изменение запаха тела;

Звон в ушах;

Заболевания десен;

Ухудшение состояния кожи: она становится сухой, быстрее покрывается морщинками;

Ухудшение состояния волос: они становятся более тонкими, начинают интенсивнее выпадать.

Очень часто наступление менопаузы у женщин сопровождается упадком сил и плохим настроением – негативные симптомы, которые они испытывают, во многом обуславливаются снижением уровня эстрогена. Менопаузу остановить невозможно, но ее проявления и точный возраст, когда она начинается у женщины, зависят от генетических, индивидуальных особенностей ее организма, об этом в беседе с Medikforum.ru сообщила эндокринолог Антонина Гуреева. Например, у многих женщин в какой-то момент перед менопаузой наблюдается избыток эстрогена, который внешне выражается в увеличении веса, появлении прыщей или перепадах настроения. Но когда она наступает, яичники постепенно перестают функционировать и выработка эстрогена снижается.Симптомы упадка эстрогена при наступлении менопаузы:Неприятные симптомы менопаузы можно облегчить с помощью фитоэстрогена – растительного вещества, которое имеет структурное сходство с эстрогеном в организме женщины. Фитоэстроген может имитировать гллавный женский гормон и помогать компенсировать его дефицит во время менопаузы.Эти продукты содержат фитоэстроген.Помимо витаминов С, Е и К содержит комплекс витаминов группы В и минералы (железо, цинк, кальций, магний, калий). Овощ не только помогает женщинам в период перестройки организма, но и оказывает антиоксидантное действие, защищая от влияния свободных радикалов.Его дополнительный плюс – способность расщеплять свертывающий агент фибринн, благодаря чему он действует как разжижающее кровь средство.Помимо фитоэстрогена она дает женскому организму витамин B1, витамин B2, витамин B6, витамин C, калий, магний, кальций, железо ,цинк, а также положительно влияет на артериальное давление за счет соединений, расслабляющих стенки кровеносных сосудов.Бета-каротин в моркови является предшественником витамина А, который способствует продлению молодости кожи и поддерживает работу иммунной системы. Вдобавок морковка богата нерастворимой клетчаткой, стимулирующей кишечную перистальтику.Помимо железа, содержит кальций и фолиевую кислоту, а также провитамин А, витамин С и витамин К1, который помогает регулировать свертываемость крови. При наступлении менопаузы его употребление предотвращает развитие остеопороза, часто возникающего у женщин из-за возрастного снижения плотности костей.Нут, из которого он готовится, богат фитоэстрогеном. Его употребление во время менопаузы помогает женскому организму легче пережить упадок эстрогена и снижает вероятность появления неприятных симптомов.Укрепить психику естественным путем в этот период эффективно помогают следующие способы.Во время физических упражнений организм увеличивает выработку нейротрансмиттеров, включая серотонин. Заниматься спортом следует хотя бы: 20 минут в день.При выполнении массажа уровень гормона стресса кортизола падает на 50%, а уровень «гормона счастья» серотонина быстро повышается.Прогулка на свежем воздухе в солнечные дни отлично помогает повысить уровень серотонина.Некоторые продукты эффективно стимулируют выработку серотонина в организме. К ним относятся орехи, бананы, ананасы, сливы, помидоры, темный шоколад.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у женщин во время менопаузы могут появиться сильные залысины

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