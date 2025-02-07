Почему у женщин возникают залысины

«Другими причинами могут быть гормональные изменения во время беременности или из-за проблем с щитовидной железой, неправильное питание, повышенный уровень стресса, прием лекарств, неправильное обращение с волосами при их укладке», - данные факторы, влияющие на образование залысин, назвал в разговоре с Medikforum.ru трихолог Олег Спиридонов.

«Яйца, сыр, молоко, нежирный творог, йогурт, рыба овсянка, миндаль, семена тыквы, нут, чечевица, шпинат, соя обеспечивают организм белком и также стимулируют рост волос».

«Для укрепления корней следует чаще носить распущенные волосы». С этой же целью полезно регулярно массировать кожу головы».

«Кроме того, свою подушку следует регулярно стирать, чтобы избежать переноса пыли и микробов. Инфекции кожи головы могут повредить волосяные фолликулы и привести к выпадению волос».

Реальность такова, что залысины беспокоят многих женщин, и причины этого могут быть разными. В большинстве случаев виноваты гены, а пусковым механизмом является андрогенная алопеция, то есть наследственная гиперчувствительность к мужскому половому гормону дигидротестостерону. Эта вариация тестостерона встречается в женском организме, но также в нем она уравновешивается гормоном эстрогеном – до тех пор, пока не «включится» наследственная предрасположенность к облысению. Кроме того, содержание эстрогена в женском организме может меняться. Например, с наступлением менопаузы уровень эстрогена у женщин падает, и это сказывается на состоянии их волос: в такой период могут образоваться залысины. Увы, залысины на данном этапе жизни могут быть очень сильными, тогда помочь способна только гормональная терапия или пересадка волос.Эксперт обратил внимание, что волосы — это одно из первых, что организм теряет, когда ему не хватает питательных веществ. Если в ежедневном рационе слишком мало качественных белковых продуктов, витаминов, микроэлементов, организм не станет тратить их на поддержание волос, а предпочтет избавиться от их части. Поэтому, если при расчесывании или мытье внезапно теряется больше волос, чем обычно, причиной может быть дефицит питательных веществ.Вдобавок волосы чувствительны к дефициту витамина D, витамина B12, железа. При появлении залысин бывает не лишним сдать анализ крови, он может помочь выявить проблему.Также трихолог советует отказаться от постоянного ношения пучков, хвостов, тугих резинок, шпилек – такая привычка оказывает негативное влияние на рост волос и на состояние кожи головы. Пристрастие к прическам, которые сильно натягивают волосы, вредит корням.Плохое состояние кожи головы тоже может быть фактором потери волос. Очень часто кожа головы страдает от недостатка жидкости в организме и вредных привычек. В частности, мы рискуем нанести непоправимый вред нашим волосам, когда спим на хлопковых наволочках, поскольку хлопок впитывает влагу из волос, они быстрее высыхают и становятся ломкими.Другой очень вредной для волос привычкой является засыпание с мокрой шевелюрой или с не смытыми предварительно средствами для укладки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Дарья Мызникова рассказала , какие гормональные дисбалансы влияют на обильное выпадение волос.

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