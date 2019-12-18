  1. | | Врач-эндокринолог назвала лучшие способы ускорить метаболизм и начать худеть

Врач-эндокринолог назвала лучшие способы ускорить метаболизм и начать худеть

не получается похудеть

Медленный метаболизм не позволяет похудеть, но эту проблему можно решить. Например, можно добиться ускорения метаболических процессов за счет тренировок и коррекции питания рассказала американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден, о чем сообщает портал Focus.de.

По словам представляющей Центр метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден, нактивный метаболизм делает похудение крайне сложным процессом, когда сжигание лишнего жира происходит очень медленно и не приносит желанных результатов вопреки стараниям.

Врач-эндокринолог назвала лучшие доступные способы ускорить метаболизм и начать, наконец, худеть. Эксперт рекомендует прежде всего начать заниматься силовыми тренировками, которые помогают укреплять и наращивать мышечную массу. Благодаря мышцам ускоряется и сжигание жира.

Еще один проверенный способ - потреблять меньше калорий, особенно в те дни, когда уровень физической активности оказывается очень низким, поделилась советом специалист.

Также Элизабет Лоуден рекомендует употреблять в пищу нутриенты, способствующие активизации метаболических механизмов. Конкретно в дни повышенной физической активности и спорта следует есть больше белка. Помимо этого нужно употреблять в пищу полезные жиры – есть авокадо, орехи, нерафинированные растительные масла.

Эндокринолог Элизабет Лоуден напомнила, как модно распознать проблемы с метаболизмом. Она пояснила, что если метаболизм не в порядке, то как правило ощущает сильная усталость.

«Когда полученная из пищи энергия сжигается слишком медленно, человек чувствует вялость, сонливость, упадок сил. Другими предупреждающими сигналами о том, что с метаболизмом что-то не так, являются выпадение волос, частые головные боли и внезапное увеличение веса при употреблении обычных порций еды», - рассказала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким категориям людей врачи советуют отказаться от сливочного масла.
Теги : похудение, метаболизм

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