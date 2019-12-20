Почему взрослым людям нужно обязательно употреблять продукты с витамином В3
Витамин B3 является незаменимым витамином, который можно получить из различных видов пищи. Он играет важную роль в работе пищеварения, помогает поддерживать здоровье сердца, кожи и нервной системы.
Портал MedikForum.ru пишет о том, какие источники витамина В3 должны быть обязательно включены в рацион питания.
Витамин В3 имеет разные формы, каждая из которых по-своему влияет на организм. Но все эти формы превращаются внутри организма в важный кофермент (NAD +), защищающий клетки от возрастных повреждений.
Никотиновая кислота (ниацин) - одна из основных форм витамина В3, которую можно легко получить из пищи. В этой форме витамин В3 способствует снижению уровня холестерина и защите от заболеваний сердца.
Никотинамид (ниацинамид) - еще одна форма витамина В3, которая присутствует в пище. Никотинамид известен своей способностью уменьшать воспаление при артрит и диабете.
Никотинамид рибозид - недавно обнаруженная форма витамина B3, которая содержится в продуктах только в небольших количествах.
Продукты, богатых витамином В3. Витамин B3 является водорастворимым витамином, который организм не хранит и не производит естественным путем. Его можно получить только из внешних источников, и его нужно ежедневно пополнять.
Рекомендованное количество витамина В3 составляет 16 мг для мужчин и 14 мг - для женщин. Беременные и кормящие женщины нуждаются в 18 и 17 мг витамина B3 в день, соответственно.
Чтобы получать достаточно витамина В3, нужно иметь в рационе следующие продукты:
- индейка – содержит 10 мг витамина в 100 граммах;
- цыпленок – 9 мг в 100 граммах;
- тунец консервированный – 8,5 мг в 100 граммах;
- семга – 8,5 мг в 100 граммах;
- отруби (? чашки) – 5 мг в 100 граммах;
- говядина – 4,5 мг в 100 граммах;
- арахис – 4 мг в 30 граммах;
- грибы – 2,5 мг в 30 граммах;
- кофе – 2 мг в одной чашке
- цельнозерновой хлеб – 1,5 мг в одном ломтике.
- снижает уровень холестерина;
- защищает кожу от рака из-за чрезмерного пребывания на солнце; высокое потребление витамина B3 может также предотвратить развитие некоторых видов рака кожи;
- помогает избавиться от прыщей, что является следствием его противовоспалительной активности;
- снимает опухоль и боль в суставах, вызванную воспалением, например, у людей с артритом;
- предотвращает возрастные болезни мозга; тяжелый дефицит витамина B3 ассоциируется с деменцией, тогда как потребление достаточного количества витамина B3 – с лучшей защищенностью от болезни Альцгеймера и возрастного снижения когнитивных функций.
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