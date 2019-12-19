Врач указал на пять лучших продуктов, борющихся с воспалением и болью
По мнению спортивного врача Клауса Петтгена, в некоторых случаях продукты предпочтительнее ибупрофена или диклофенака, побочные эффекты которых слишком сильны.
На портале Focus.de Клаус Петтген рассказал, какие продукты особенно эффективно борются с воспалением и болью, не уступая в своем действии даже медикаментам.
Вишня. Ее ягоды содержат антиоксиданты, витамин С и так называемые антоцианидины, которые могут уменьшить воспаление.
Лимоны. Желтые плоды также являются борцами с воспалением как мощные источники природного антиоксиданта - витамина C. Один лимон содержит примерно 50% всей дневной нормы витамина C. Врач советует натирать лимоны вместе с цедрой в блюда перед подачей на стол.
Ананас. Этот тропический фрукт содержит фермент бромелайн, который широко известен тем, что стимулирует пищеварение и способствует похудению. Но этот же фермент обладает выраженным противовоспалительным действием.
Куркума. В куркуме содержится множество активных химических веществ (куркуминоидов), самым известным из которых является куркумин - мощный антиоксидант, обладающий ярко выраженным противовоспалительным действием. Чтобы польза от пищи, приправленной куркумой, была максимальной, есть ее нужно вместе с черным перцем
Масла с омега-3 жирными кислотами. Омега-3 жирные кислоты также оказывают противовоспалительное действие. Они содержатся в льняном, оливковом и рапсовом масле. Врач считает, что масла как источники омега-3 боле полезны, чем, например, морская рыба, которая может быть сильно загрязнена ртутью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты многие люди ошибочно хранят в холодильнике.
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