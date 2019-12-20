  1. | | Иглоукалывание поможет похудеть

Иглоукалывание поможет похудеть

Иглоукалывание

Древняя китайская практика иглоукалывания может помочь в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли исследователи из США. 

Иглоукалывание обладает целым рядом полезных преимуществ для нашего здоровья, и среди прочего оно помогает в борьбе с лишним весом. По крайней мере, такие данные опубликовали исследователи в Acupuncture in Medicine. Эксперименты показали, что иглоукалывание зоны ушей приводит к исчезновению лишних килограммов. Более того, постоянная стимуляция пяти точек для иглоукалывания является более эффективным средством снижения веса на животе, чем стимуляция одной точки. Авторы исследования наблюдали у добровольцев существенное уменьшение жира в теле, снижение веса и сокращение объема талии.

По мнению ученых, акупунктура позволяет добиться этого эффекта за счет стимулирования процессов пищеварения и избавления от избытка воды в организме. Также иглоукалывание повышает самочувствие в целом, оно позволяет выводить токсины из тела и стимулирует выработку эндорфинов. Наконец, иглоукалывание улучшает метаболизм, то есть скорость сжигания лишних калорий, а от этого показателя зависит то, как много лишнего веса остаётся в нашем теле после употребления пищи.

Основной целью акупунктуры является воздействие на энергетические каналы в организме. Китайцы верят в существование этих каналов и в то, что они могут быть заблокированы, из-за чего энергия не будет проходить через тело нормально, и это приведет к скоплению токсинов. Данные скопления негативно воздействует на тело и мозг. Точный научный механизм того, как работает иглоукалывание, до сих пор не понятен, но введение игл вызывает выработку эндорфинов, что оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект. Из-за этого человеку легче справляться со стрессом и тревожными расстройствами, которые стимулируют переедание. Еще в 2003 году журнал International Journal of Obesity опубликовал исследование, которое предположило также, что акупунктура в короткие сроки приводит к заметным успехам в деле борьбы с лишним весом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : иглоукалывание, похудение

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Нижегородские моржи доплывут до собственного чемпионата
Следующая новость
Эксперт рассказал, как выбрать самую вкусную красную икру
Популярное
Эксперт рассказал, как выбрать самую вкусную красную икру
0
Иглоукалывание поможет похудеть
0
Нижегородские моржи доплывут до собственного чемпионата
0
Для похудения нужны подавители аппетита
0


Постоянно хочу есть: способ побороть тягу к еде
0
Почему взрослым людям нужно обязательно употреблять продукты с витамином В3
0
Врач указал на пять лучших продуктов, борющихся с воспалением и болью
0
Эксперты назвали 7 продуктов, которые ошибочно хранят в холодильнике
0
Медики назвали продукты, которые обеспечивают спокойный сон без храпа
0
Не делайте так! Эксперт развенчала три популярных мифа о похудении
0