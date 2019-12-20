Иглоукалывание поможет похудеть
Древняя китайская практика иглоукалывания может помочь в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли исследователи из США.
Иглоукалывание обладает целым рядом полезных преимуществ для нашего здоровья, и среди прочего оно помогает в борьбе с лишним весом. По крайней мере, такие данные опубликовали исследователи в Acupuncture in Medicine. Эксперименты показали, что иглоукалывание зоны ушей приводит к исчезновению лишних килограммов. Более того, постоянная стимуляция пяти точек для иглоукалывания является более эффективным средством снижения веса на животе, чем стимуляция одной точки. Авторы исследования наблюдали у добровольцев существенное уменьшение жира в теле, снижение веса и сокращение объема талии.
По мнению ученых, акупунктура позволяет добиться этого эффекта за счет стимулирования процессов пищеварения и избавления от избытка воды в организме. Также иглоукалывание повышает самочувствие в целом, оно позволяет выводить токсины из тела и стимулирует выработку эндорфинов. Наконец, иглоукалывание улучшает метаболизм, то есть скорость сжигания лишних калорий, а от этого показателя зависит то, как много лишнего веса остаётся в нашем теле после употребления пищи.
Основной целью акупунктуры является воздействие на энергетические каналы в организме. Китайцы верят в существование этих каналов и в то, что они могут быть заблокированы, из-за чего энергия не будет проходить через тело нормально, и это приведет к скоплению токсинов. Данные скопления негативно воздействует на тело и мозг. Точный научный механизм того, как работает иглоукалывание, до сих пор не понятен, но введение игл вызывает выработку эндорфинов, что оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект. Из-за этого человеку легче справляться со стрессом и тревожными расстройствами, которые стимулируют переедание. Еще в 2003 году журнал International Journal of Obesity опубликовал исследование, которое предположило также, что акупунктура в короткие сроки приводит к заметным успехам в деле борьбы с лишним весом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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