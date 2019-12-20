Эксперт рассказал, как выбрать самую вкусную красную икру

Упаковка - жестяная банка

"Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке. Также надо смотреть на место ее изготовления. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов", — отметила эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в интервью радио Sputnik.

Упаковка - стекло (или без упаковки)

"Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много "джуса". Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете", — рассказала эксперт.