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Эксперт рассказал, как выбрать самую вкусную красную икру

Эксперт рассказал, как выбрать самую вкусную красную икру

Красная икра - дорогостоящий продукт, поэтому чтобы деньги не были выброшены на ветер, стоит знать о признаках, которые говорят о качественном или некачесвенном продукте. Эксперт Роскачесва рассказывает, как выбрать самую вкусную красную икру.

Упаковка - жестяная банка

"Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке. Также надо смотреть на место ее изготовления. Лучше всего искать из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов", — отметила эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в интервью радио Sputnik.

При обнаружении даже легкого вздутия от покупки нужно отказаться, так как употребление такой икры опасно для здоровья.

Упаковка - стекло (или без упаковки)

"Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много "джуса". Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете", — рассказала эксперт.

Также многих волнует вопрос, влияете ли на качество продукта его заморозка. Наталья Петроченкова утверждает, что нет, но только в том случае, если продукт был заморожен единожды.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, каким должен быть бутерброд с красной икрой.
Теги : красная икра

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