При каких болезнях может помогать печеный лук?
При запекании целебные свойства лука лишь усиливаются, и печеный лук может стать одним из лучших продуктов для людей с диабетом или гипертонией. Об этом сообщает Рамблер/доктор.
Так, печеный лук может помогать при сахарном диабете: его употребление способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Данная способность печеного лука объясняется присутствием в его составе серы, которая хорошо влияет на процессы выработки инсулина.
Кроме того, ежедневное потребление печеного лука является способом профилактики образования атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах. Полезен он и гипертоникам, так как обладает свойством стабилизировать кровяное давление.
При заболевании дыхательных путей печеный лук тоже пригодится – он эффективен как вспомогательное средство при лечении бронхита, кашля.
Для усиления возможного целебного эффекта следует съедать половину запеченной луковицы утром, до приема пищи и вечером, примерно за два часа до сна.
Как приготовить печеный лук. В духовке, разогретой до 150 градусов, луковицы запекаются в кожуре в течение 20 минут.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему взрослым людям нужно обязательно употреблять продукты с витамином В3.
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