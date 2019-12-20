  1. | | При каких болезнях может помогать печеный лук?

При каких болезнях может помогать печеный лук?

печеный лук

При запекании целебные свойства лука лишь усиливаются, и печеный лук может стать одним из лучших продуктов для людей с диабетом или гипертонией. Об этом сообщает Рамблер/доктор.

Так, печеный лук может помогать при сахарном диабете: его употребление способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Данная способность печеного лука объясняется присутствием в его составе серы, которая хорошо влияет на процессы выработки инсулина.

Кроме того, ежедневное потребление печеного лука является способом профилактики образования атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах. Полезен он и гипертоникам, так как обладает свойством стабилизировать кровяное давление.

При заболевании дыхательных путей печеный лук тоже пригодится – он эффективен как вспомогательное средство при лечении бронхита, кашля.

Для усиления возможного целебного эффекта следует съедать половину запеченной луковицы утром, до приема пищи и вечером, примерно за два часа до сна.

Как приготовить печеный лук. В духовке, разогретой до 150 градусов, луковицы запекаются в кожуре в течение 20 минут.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему взрослым людям нужно обязательно употреблять продукты с витамином В3.
Теги : овощи

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