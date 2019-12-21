Диетолог из США рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь
Мы все с нетерпением ждем новогоднюю ночь, но при этом боимся переесть любимых вкусностей. И действительно, когда стол "ломится" от жирных салатов и десертов трудно остановиться. Американский диетолог, основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин, советует не голодать до новогодней ночи, а хорошо есть в течении дня. Особенно важен завтрак.
"Если вы планируете попробовать все главные блюда и десерт, планируйте заранее. Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином!" - говорит Эми Горин для РИА Новости.
Важность затравкаЭми Горин советует начать день с правильного завтрака. Это могут быть овсяные хлопья с молоком или смузи из ягод, йогурта и арахисового масла. Такой прием пищи богат белками, полезными жирами и клетчаткой, что обеспечит сытость на долгое время.
Сколько мы съедаем в новогоднюю ночь?Портал Wallet Hub произвел расчет калорийность среднего праздничного ужина. Цифры потрясают - от 3000 до 4500 калорий. Это в 1,5 -2,5 раза больше дневной нормы. Чтобы сжечь такое количество калорий, потребуется 10 часов активных упражнений.
Чем праздники в России отличаются от США?Напрасно думать, что мы единственная нация, кто испытывает проблемы с перееданием. В США пиршества начинаются уже в конце ноября - со дня Благодарения. В период до рождества, средний американец набирает 4,5 килограмма.
Диетологи во всех странах предупреждают, если себя не контролировать, то можно набрать значительное количесво веса и подорвать здоровье. А чтобы вернуть свое тело к прежней форме, потребуется не менее 5 месяцев.
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