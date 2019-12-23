Диетолог: избыточное потребление воды крайне вредно для здоровья
О том, что надо пить много воды, сегодня можно услышать из каждого "утюга". Но много - это значит достаточно, а не столько сколько в вас может влезть. Избыточное потребление воды, так же вредно для здоровья, как и ее недостаток. Почему? Об этом рассказывает диетолог Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии.
Что происходит с телом, когда вы потребляете слишком много жидкости? Во-первых - повышенный распад белка. Во-вторых - из организма вымываются важные питательные вещества, витамины и минералы. В-третьих - сердечно-сосудистая и мочевыделительная система чрезмерно нагружаются.
Необходимое количество воды, которые необходимо взрослому человеку - 2,5 литра. При этом 1 литр мы получаем из пищи (особенно из фруктов и овощей). Также необходимо помнить, что вода воде рознь. Например кислые напитки вызывают повышенное выделение желудочного сока, слюноотделение и уменьшаю жажду (морсы, фруктовые отвары, зеленый чай и т.д.).
Сколько воды нам нужно выпивать ежедневно?
«Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — уточнила Алла Погожева для RT.
Потребность в жидкости также зависит и от возраста. Например, доля воды у новорожденного - 75%, а у взрослого человека - 55%.
Ранее на Медикфорум мы писали о 10 главных ошибок питания современного человека.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий