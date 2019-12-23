Ученые: какао и шоколад полезны, особенно для пожилых
Если вам нужна еще одна причина есть шоколад, вот она: обогащенное флавоноидами какао улучшает здоровье сердца, мобильность и общее качества жизни людей старше 55 лет, согласно новому исследованию, опубликованному в Журнале геронтологии.
Флавоноиды - это природные биологические вещества, которые включают антоцианы и антоксантины. Они обладают антиоксидантными, противоаллергическими, противораковыми, противовоспалительными и противовирусными свойствами.
Ученые из Мексики и США заявили, что флавоноиды в какао могут быть ключом к решению проблемы возрастного снижения массы, силы и производительности скелетных мышц.
ИсследованиеЧтобы проверить это, они провели двухэтапное рандомизированное двойное слепое клиническое исследование, в первой части которого 60 человек в возрасте от 55 до 70 лет были случайным образом разделены на группы: одну группу попросили потреблять одну чашку натурального какао-напитка, богатого флавоноидами; второй группе дали напиток какао без флавоноидов; последняя группа принимала плацебо. Группам было предложено употреблять напитки один раз в день в течение 12 недель.
Группа, которая употребляла богатый флавоноидами какао-напиток, показала улучшение гликемии, триглицеридемии, холестерина липопротеинов высокой плотности, холестерина липопротеинов низкой плотности, индекса триглицеридемии / ЛПВП и окислительных маркеров, а также улучшение показателей роста и роста. Исследователи также отметили улучшение качества жизни этой группы.
Не весь шоколад одинаково полезныйТе, кто хочет увеличить потребление флавоноидов какао, по мнению Хейди Гудман из Гарвардской медицинской школы, должны пить напитки из натурального какао-порошка, и есть горький шоколад, которые были минимально обработаны.
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