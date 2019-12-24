6 плюсов для здоровья от употребления в пищу сырых бобов какао
Сырые бобы какао, в отличие от обработанного какао-порошка и шоколадных плиток, не подвергаются воздействию высоких температур, что устраняет многие уникальные преимущества какао для здоровья. О том, чем может быть полезно употребление сырых бобов какао, пишет портал MedikForum.ru.
Оздоровляют сердце. Сырые бобы какао богаты магнием, который необходим как минимум для 300 различных процессов в организме. Он играет роль в регулировании кровяного давления, сахара в крови и функционирования нервной системы, а также в оснащенности организма железом, что важно для поддержания здоровья крови и регулирования уровня энергии. Кроме того, железо также важно для гемоглобина, несущего кислород.
Помимо этого, какао содержит большое количество антиоксидантов флаванолов и процианидинов, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Борются с воспалением. Антиоксиданты в сырых бобах какао борются со свободными радикалами, вызванными стрессом, токсинами окружающей среды и плохим образом жизни. Борясь со свободными радикалами, сырое какао также помогает организму бороться с воспалением, предотвращая хронические заболевания.
Улучшают функцию мозга. Сырые бобы какао оказывают благотворное влияние на мозг. Исследования показывают, что флавоноиды какао могут улучшать внимание, а также скорость обработки информации мозгом и рабочую память, снижать риск болезни Альцгеймера и инсульта.
Улучшают чувствительность к инсулину. Многие люди избегают шоколада, потому что считают, что в нем содержится слишком много сахара. Но в конце концов шоколад можно приготовить самостоятельно из сырого какао без добавления сахара. Его употребление на самом деле помогает предотвратить развитие диабета 2 типа за счет повышения чувствительности к инсулину. По одной из научных версий, флавонолы какао могут подавлять воспаление, вызванное диабетом.
Защищают от стресса. Употребление шоколада, приготовленного из сырого какао, также помогает снизить уровень стресса из-за высокого содержания антиоксидантных компонентов. Кроме того, вещества какао стимулируют выработку мозгом эндорфинов, обеспечивающих хорошее настроение.
Тормозят старение. В какао содержится больше ценных для здоровья антиоксидантов, чем в красном вине или в чае. Антиоксиданты какао (полифенолы) уничтожают свободные радикалы - заряженные частицы, вырабатываемые организмом, которые наносят вред клеткам и способствуют развитию таких болезней, как рак. Мощный антиоксидантный эффект какао помогает бороться и с преждевременным внешним старением: в частности, этот продукт поддерживает эластичность кожи, предотвращает образование морщин и провисание.
Как есть сырые бобы какао. Можно перемолоть в кофемолке и посыпать получившейся крошкой блюда по своему вкусу. Чтобы очистить бобы от шкурки, их следует предварительно замочить в воде.
Ранее портал MedikForum.ru писал о разных способах улучшить здоровье с помощью лимонов.
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