7 способов улучшить здоровье с помощью лимонов
Оздоровительное действие лимонов на организм многогранно, их употребление улучшает иммунитет и противостоит воспалению, помогает от бессонницы и тошноты, защищает от разрушения печень. Портал MedikForum.ru пишет о том, в каких случаях лимоны оказывают неоценимую услугу организму.
Для иммунитета. Если чувствуете, что заболеваете, попробуйте выпить два-три стакана теплой воды с добавлением лимонного сока и меда. В одном среднем лимоне содержится примерно 50% дневной нормы витамина C, а помимо этого, еще кальций, железо, магний, фосфор, медь – богатейший состав делает его очень мощным усилителем иммунитета.
Для хорошего сна. Немецкие медики советуют оставлять в спальне на всю ночь порезанный лимон. Аромат лимона снижает уровень стресса и тревоги, успокаивает и помогает уснуть. Регулярное вдыхание эфирных масел лимона предотвращает бессонницу, а в долгосрочной перспективе также простуду и респираторные заболевания.
Для восстановления. Лимоны являются хорошим источником электролитов - калия, магния, натрия и кальция. Если размешать в литре воды 40 мл лимонного сока, добавить 3 столовые ложки меда и четверть столовой ложки соли, получится напиток, который поддержит организм в случаях, когда человек пострадал от сильной рвоты или диареи, а также при обильном потоотделении.
От тошноты и укачивания. Если под рукой нет лекарств, попробуйте подержать во рту дольку лимона, - данный способ многим помогает почувствовать себя лучше.
Для оздоровления печени. Лимоны могут помогать в состоянии похмелья: они не только унимают тошноту и обеспечивают организм электролитами, но и помогают активнее выводить токсины из печени. В частности, кожура лимонов содержит высокую концентрацию вещества D-лемонен, известного своей способностью усиливать детокс печени.
Для профилактики раковых опухолей. Сделайте привычкой употреблять немного лимона или лимонного сока хотя бы раз в день. Регулярное употребление небольшого количества лимонного сока дает организму витамин С, который является одним из самых мощных природных антиоксидантов. Витамин C нивелирует в организме активность свободных радикалов, повреждающих целостность клеток и тем вызывающих развитие раковых опухолей.
Кроме того, лимоны содержат пектиновые волокна, которые очень полезны для роста здоровой кишечной бактериальной флоры, помогают защититься от развития колоректального рака.
От повышенного холестерина. Благодаря высокому содержанию витамина С, антиоксидантов и натуральных эфирных масел, лимон способствует очистке артерий от холестерина: предотвращает прилипание бляшек к стенкам артерий и стимулирует их выведение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, эффективно борющихся с воспалением и болью.
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