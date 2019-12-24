Опасно ли сбегать из зимы в лето
Многие россияне стремятся из морозной погоды вырваться куда-нибудь в теплую страну и погреться на пляже. Насколько опасным для здоровья является такая резкая смена климата?
Зимой уровень кислорода в воздухе в полтора раза выше, чем летом, поэтому ряд больных с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, что называется, дышат легче. Более того, именно весной и летом происходит самое большое число инфарктов, как показывает статистика. Впрочем, это вовсе не значит, что для "хроников" зима предпочтительней. Во-первых, летом в воздухе вырастает содержание фитонцидов, то есть отрицательных зарядов кислорода, образующихся под действием лучей солнца. А значит, сам кислород сильнее окисляет. Во-вторых, в мороз сосуды в нашем теле сужаются для того, чтобы сберечь тепло. Это может приводить к скачкам артериального давления.
Если вы прожили в какой-то местности много лет, ваш организм к ней полностью адаптировался, включая смену времен года, изменения показателей атмосферного давления и влажности. Это очень важно, поскольку именно в этой местности слаженно работают биоритмы вашего тела. И приход зимы на смену теплому времени года организм воспринимает нормально. Когда же вы в середине зимы оказываетесь где-то в тропиках, это может быть шоком для вашего организма. В этой связи эксперты, как правило, дают один простой, но испытанный совет.
Если вы меняете резко время года в связи с переездом, лучше двигаться в будущее, но не в прошлое. Из климатических условий зимы лучше оказаться в условиях весны или лета, но не осени. И не бойтесь зимы, ведь в это время года ускоряется обмен жиров и расход холестерина, что очень важно при профилактике сердечно-сосудистых болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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