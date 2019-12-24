6 запретных продуктов при подагре
Подагра представляет собой болезнь, протекающую с обострениями. Вот для того, чтобы свести их количество до минимума, из рациона человека нужно убрать определенные продукты питания.
Когда-то считавшаяся недугом аристократов подагра является болезненной разновидностью артрита, которая возникает из-за избыточного количества мочевой кислоты, превращающейся в кристаллы в суставах. Болезнь провоцирует внезапную боль, отёки и воспаления суставов, чаще всего затрагивая большие пальцы на ногах. Иногда подагра поражает пальцы рук, кисти, колени и пятки. Мочевая кислота, вызывающая приступы подагры, являет собой продукт отхода, формирующийся после расщепления в организме пуринов. А они содержатся во многих продуктах питания. Вот для чего очень важно исключить или ограничить употребление этих продуктов, список которых публикует Yahoo News.
1. Красное мясо. Всё органическое мясо вроде печени, почек, а также мозгов нужно избегать, так как оно содержит высокий уровень пуринов. Исследования показывают, что они являются основной причиной приступов подагры. В этот список также надо включить бекон, индейку, телятину, оленину и тому подобное.
2. Моллюски. И еще одна разновидность пищи, которую нужно избегать. Всякого рода лобстеры и креветки, а также анчоусы, сардины, макрель, гребешки, сельдь, мидии, треску, форель и пикшу старайтесь не употреблять из-за высокого содержания пуринов.
3. Рафинированные углеводы. К ним относятся белый хлеб, белый рис, паста, сахар, и другие продукты, влияющие на уровень мочевой кислоты в организме. В рафинированных углеводах высокое содержание сахара, также связанного с ожирением, которое является фактором риска подагры.
4. Переработанные продукты питания. Всякого рода куриные бедрышки, закуски, замороженные готовые обеды вредны для тех, кто страдает от подагры. Это один из самых вредных типов питания для жертв этой болезни. Все они увеличивают уровень мочевой кислоты в организме.
5. Сладкие напитки. Сахар очень вреден для организма человека, страдающего от подагры. Сахар из этих напитков расщепляется после употребления и используется для производства пуринов. Кроме того, фруктоза из напитков повышает содержание сывороточной кислоты в организме. Исследование показало, что сладкие напитки повышают риск подагры у мужчин.
6. Алкоголь. Спиртное - источник пуринов. Употребление вина, пива и других алкогольных напитков связано с риском обострении подагры. Существует прямая связь между употреблением пива и подагрой, другие виды алкоголя также воздействуют на это воспалительное расстройство. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий