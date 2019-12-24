«Золотая шайба» открывает новый сезон в Нижнем Новгороде
Матч открытия регионального отделения всероссийского клуба «Золотая шайба» пройдет 25 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский».
Хоккейные состязания «Золотая шайба» в этот раз отмечают юбилей: всероссийский клуб появился в стране 55 лет назад. Команды мальчишек из нижегородской, ранее – Горьковской, области, где играет знаменитое «Торпедо», неоднократно занимали высокие места в турнирной таблице всероссийских соревнований, не только пробиваясь в финальную часть турнира, но и одерживая в ней впечатляющие победы.
Удачным оказался и и турнир прошлого сезона 2018/2019 годов. В десятку лучших команд страны юные нижегородские хоккеисты вошли во всех трех возрастных группах.
При этом в Нижегородской области кроме традиционного турнира в трех категориях по возрасту, проводится еще один, специально предназначенный для участия в нем сельских команд. Он, как правило, проходит под конец сезона, в феврале.
Кроме того, чтобы охватить как можно больше желающих участвовать в состязаниях, в нижегородском регионе игры «Золотой шайбы» проводятся в двух дивизионах – как в Континентальной хоккейной лиге или в Национальной хоккейной ассоциации.
В новом сезоне, как и ране, в играх примут участие команды из более чем 30 муниципальных районов нижегородского региона.
Сезон начинается 25 декабря, а завершится также в феврале будущего года всероссийским финальным этапом, который будет в этот раз проходить в Сочи. На него отправятся победители региональных соревнований. В матче открытия сыграют ребята из команд «Красные крылья» и «Юность» – обе являются претендентами на выход в финальную, всероссийскую часть турнира.
Организует региональный этап «Золотой шайбы» Нижегородская областная федерация хоккея и региональное министерство спорта. Сезон 2019/2020 будет проходить при поддержке госкорпорации «Ростех» и холдинга «Вертолеты России».
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что на открытии зимнего спорткомплекса «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде состоялся матч детских хоккейных команд, символическое вбрасывание на котором сделал олимпийский чемпион, бывший игрок НХЛ Андрей Коваленко.
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