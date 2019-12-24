  1. | | «Одна рюмка может убить»: кому нельзя пить алкоголь ни в каких количествах?

«Одна рюмка может убить»: кому нельзя пить алкоголь ни в каких количествах?

Алкогольные напитки

Совсем скоро наступит Новый год, а вместе с ним нас ждут и многочисленные застолья с различными блюдами и алкогольными напитками. В спиртных напитках полезного мало, однако некоторые люди могут себе позволить «немножко выпить» без особого вреда для здоровья, а кому-то запрещены даже малые дозы.

Гастроэнтеролог Алексей Паромонов рассказал, кому алкоголь категорически противопоказан в любых количествах. Прежде всего, это люди с хроническими заболеваниями печени, например, с хроническим гепатитом, пишет газета «Аргументы и факты».

«Для таких пациентов может быть смертельной даже очень маленькая доза алкоголя. Одна рюмка может убить», - заявил врач.


По его словам, реакцию поджелудочной железы при хроническом панкреатите на алкоголь тоже трудно предсказать – в этом случае может развиться тяжелое осложнение. Поэтому пациентам с панкреатитом тоже стоит воздержаться от спиртного, если они не хотят испортить себе и родным грядущие праздники.

Ранее наш портал «МедикФорум» писал о самом безопасном, по мнению специалистов, алкогольном напитке, который в небольших количествах не принесет особого вреда нашему организму.
Теги : алкоголь, алкогольные напитки, панкреатит, гепатит

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