  1. | | Профессор Энди Мехарг показал, как приготовить рис без мышьяка

Профессор Энди Мехарг показал, как приготовить рис без мышьяка

рис

Профессор Энди Мехарг из Университета Квинс в Белфасте показал, как нужно варить рис, чтобы в нем практически не оставалось мышьяка, присутствующего в зерне. Об этом сообщил портал Focus.de.

Многие считают рис здоровой едой, но не стоит забывать, что рис содержит не только витамины и минералы, но также и неорганический мышьяк, способный действовать на организм как токсин. Мышьяк попадает в растение через загрязненные грунтовые воды, у человека он может вызывать рак, диабет и сердечные заболевания.

Профессор Энди Мехарг из Университета Квинс в Белфасте проанализировал три способа приготовления риса.

Способ первый. Сначала эксперт приготовил одну часть риса с двумя частями воды. Проверка показала, что содержание мышьяка в готовом блюде составило порядка 84 процентов.

Способ второй. Профессор приготовил рис с пятью частями воды. На этот раз содержание мышьяка сократилось вдвое.

Способ третий. В этот раз рис замачивался на ночь. Затем зерно было тщательно промыто, после чего рис варился с пятью частями воды. В готовом блюде содержание мышьяка было снижено на 82 процента.

В дополнение профессор Энди Мехарг порекомендовал использовать для готовки рис басмати. По его словам, такой рис содержит лишь небольшое количество мышьяка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление белого риса не ведет к развитию диабета.
Теги : еда

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